Zwei Mal auf Platz eins

Erfolgreich waren die Leichtathleten des 1. FC Igersheim von der LG Hohenlohe beim 21. Nationalen Auto Wagenblast-Meeting in Essingen. Robin Dreyer und Luisa Wolfram siegten jeweils bei hochsommerlichen Temperaturen.

Robin Dreyer (M13) siegte überlegen, der Hürdenlauf war an diesem Tag seine stärkste Disziplin. Er trat beim Blockwettkampf-Lauf an und kam zu einem klaren Sieg. Er begann mit 10,80 Sekunden über die 60 Meter Hürden und sprintete die 75 Meter in 10,61 Sekunden. Diese waren auch seine stärksten Disziplinen innerhalb des Mehrkampfes.

Es folgten dann noch ordentliche 4,43 Meter im Weitsprung. Beim Ballwurf erreichte Robin Dreyer 36,50 Meter und kam bei hochsommerlichen Temperaturen zu ordentlichen 2:51,28 Minuten über 800 Meter.