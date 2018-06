Zwei Medaillen ergattert

Anzeige

In Bernau bei Berlin fanden die Deutschen JuJutsu-Meisterschaften statt. Daran nahmen Alicia und Florian Pommert aus Weikersheim, für den JC Wiesbaden startend, da beide ihre Polizeiausbildung in der Sportfördergruppe Hessen absolvieren, teil. Alicia, in der Klasse Fighting U21 weiblich bis 62 kg startend, erreichte souverän das Halbfinale, das sie knapp verlor und sich somit die Bronzemedaille sicherte. Florian, in der Klasse Fighting Senioren männlich bis 62 Kilogramm fightend, kämpfte sich souverän bis ins Finale. Hier ließ er nichts anbrennen und wurde zum wiederholten Male Deutscher Meister. Bild: JC