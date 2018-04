Zwei Siege und eine Niederlage in der achten Verbandsrunde

Anzeige

Siege für Buchen III und IIV

Die Buchener Dritte muss nun das abschließende Heimspiel gegen SF Bad Mergentheim V am 6. Mai unbedingt gewinnen, um die Aufstiegsträume zu bewahren.

In der Bezirksklasse Odenwald reiste der SC BG Buchen III zum Tabellenführer SC Paimar II und landete einen harterkämpften 2,5:1,5-Erfolg, womit die Buchener nach Mannschaftspunkten (jeweils 8:2), jedoch nicht nach Brettpunkten gleichzogen, so dass noch eine theoretische Meisterschafts- oder Aufstiegshoffnung besteht. Die Siegpunkte verbuchten am Spitzenbrett Steffen Dosch (gegen Michael Gantert) und Mika Trunk (an Brett 4 gegen Otto Meckel). Ralph Schumacher sicherte mit dem Remis an Brett 3 den Mannschaftserfolg der Buchener Gäste, während Tillman Schmucker verlor.

SC BG Buchen IV bezwang im Heimspiel den SC Mosbach III ebenfalls mit 2,5:1,5 nach engem Kampf und steht mit 4:6-Mannschaftspunkten auf dem fünften Rang der Tabelle.

Am Spitzenbrett remisierte Christoph Kahl, wohingegen Klaus Kolb und Jugendspieler Lars Rögner ihre Partien gewannen. Lediglich Wladimir Burgart verlor an Brett 2. eb

