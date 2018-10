Zwei Siege, zwei Niederlagen

So hatten sie es nicht geplant, die Kegel-Herren des SV Seckach. Sie verloren in Fürfeld. Die zweite Frauenmannschaft hat es noch schlimmer erwischt. Sie verlor ihr Heimspiel gegen den SV Esslingen. „Frauen-Erste“ machte es in Winnenden dagegen viel besser und kam mit einem souveränen Sieg nach Hause. Am Ende des Spieltages feierte die gemischte Mannschaft einen Derbysieg gegen die Spvgg. Möckmühl.

Herren: TSV Fürfeld – SV Seckach 2:6 und 3198:3169 Holz. Gespielt haben: Christopher Karle 506; Markus Münnich 529; Rainer Miesch 525; Reinhold Winter 553; Markus Winter 541 und Jürgen Retter 515 Holz.

Frauen I: KSC Winnenden – SV Seckach 1:5 und 1862:1929 Holz. Gespielt haben: Birgit Münnich 491; Stefanie Pistor 514; Barbara Hoffmann 496 und Ute Ruppert 428 Holz.

Frauen II: SV Seckach – SV 1845 Esslingen 0:6 und 1801:2020 Holz. Gespielt haben: Stefanie Pistor 455; Tina Kempf 418; Sylvia Thierl 418 und Bruni Pistor 485 Holz.

Gemischte Mannschaft: SV Seckach – Spvgg. Möckmühl 5:3 und 3039:2993 Holz. Gespielt haben: Artem Lukovskij 454; Julian Kraus 544; Sven Arthofer 511; Vanessa Arthofer 495; Walter Kristofory 504 und Florian Arthofer 531 Holz.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018