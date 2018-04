Zwei Spiele unterm Fernsehturm

Anzeige

Zum Spitzenspiel in der Südgruppe der Junioren-Football-Bundesliga fährt die U19 der Unicorns am Sonntag nach Stuttgart. Dort treffen die Schwäbisch Haller auf den ebenfalls noch ungeschlagenen Football-Nachwuchs der Scorpions. Auch das U16-Team tritt unterm Fernsehturm an. Nach drei Spieltagen stehen die A-Junioren der Stuttgart Scorpions mit weißer Weste und einem Touchdown-Verhältnis von 112:25 da. Kein Wunder, dass sie mit breiter Brust ins Derby gegen die Unicorns gehen. Schon ab 12 Uhr treffen dort die U16-Teams der Scorpions und der Unicorns aufeinander. Die jungen Footballspieler der TSG Schwäbisch Hall haben in dieser Saison in der Junioren-Regionalliga erst ein Spiel absolviert. Dabei hat das Team von Headcoach Tobias Jenss Freiburg mit 24:21 besiegt. axe