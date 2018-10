„Zweite“ gewinnt bei Goldener 13 in Öhringen souverän

SKC 1: Die erste Herrenmannschaft des SKC Markelsheim musste im Auswärtsspiel bei der TG Böckingen die nächste Saisonniederlage einstecken. Die Gastgeber bezwangen das SKC Team mit 6:2 bei 3067:3053 Holz. Robin Kaltenbach verlor sein Spiel gegen Alexander Mohr zwar mit 1:3, hatte den Rückstand mit einem Gesamtergebnis von 501:512 allerdings noch überschaubar gehalten. Dirk Marquardt überrannte Gegner Ante Loncar dagegen regelrecht und fuhr mit einem 3:1 nach Sätzen bei 550:485 Holz den ersten Mannschaftspunkt für die Gäste ein. In der Mittelpaarung fand Helmut Freymüller aber nicht richtig in die Partie

Konkurrent war besser

Mit einem 0:4 nach Sätzen bei 485:562 Holz musste er seinen Konkurrenten Hrvoje Loncar deutlich ziehen lassen. Heiko Lebers Paarung endete mit 2:2 bei einem 506:519 aus Markelsheimer Sicht, so dass im zweiten Spielabschnitt beide Mannschaftspunkte bei der nun mit 36 Holz führenden TG Böckingen verblieben. Tobias Müller musste die Bahnen mit 1:3 bei 480:509 Holz als Verlierer verlassen. Timo Leber entriss Ante Loncar jun. souverän mit 3:1 bei 531:480 Holz den letzten zu verteilenden Mannschaftpunkt.

SKC 2: Bei den Männern des SKC Markelsheim 2 stand ein Auswärtsspiel bei der Goldenen 13 aus Öhringen auf dem Plan. Mit einer mannschaftlich geschlossen guten Leistung holten sie sich hierbei verdient den 6:2-Erfolg bei 3215:3161 Holz aus Markelsheimer Sicht. In der Startpaarung machten es die Gegenspieler Gerd Reißenweber und Steffen Lehr zwar so schwer wie möglich. Beide Duelle endeten 2:2, so dass die gekegelten Gesamtergebnisse ausschlaggebend waren. Diese fielen in beiden Fällen zugunsten der SKC Akteure aus. Alois Schneider hatte den besten Einzelspieler des Tages als Rivalen erwischt und hatte dessen hervorragender Tagesform nichts entgegensetzen.

Christian Freymüller war seinem Mitstreiter vom Gesamtergebnis her dicht auf den Versen, für den Gewinn des Mannschaftspunktes reichten die von ihm erzielten 1,5 Satzpunkte jedoch nicht. Im letzten Spielabschnitt lies Björn Maurer dann keine Zweifel daran entstehen, dass er seine zwischenzeitlich zurückliegende Mannschaft mit aller Kraft zurück ins Spiel holen wollte. Mit einem bemerkenswerten Einzelergebnis von 563 Holz fertigte er seinen Konkurrenten ab und brachte den SKC auf die Siegesstraße. Bruno Lang sicherte dem SKC bei einem 2:2 nach Sätzen aufgrund des besseren Gesamtergebnisses einen weiteren Mannschaftpunkt.

SKC 3: Die jüngste Siegesserie bei der dritten, gemischt spielenden Mannschaft hielt auch weiterhin an. Zuhause wurde die Spielgemeinschaft Oberballbach/Laudenburg mit 5:3 bei 2869:2754 Holz geschlagen. Das Fundament zum späteren Sieg bildeten die Leistungen der beiden Startspieler Manfred Lehr und Michael Rumm.

Diese spielten auch eine komfortable Führung von 89 Holz heraus. Keine Mannschaftpunkte gab es für Juliane Neft und Andreas Mehburger im Mittelteil des Wettkampfs. Der Vorsprung schmolz auf 75 Holz. In der Schlusspaarung drohte die Partie nach einem starken Aufbäumen der Gäste noch einmal zu kippen. Zwischenzeitlich hatten die Gäste die Markelsheimer Führung schon bis auf 22 Holz abgeknabbert. Stefaniekonterten in den letzten beiden Sätzen den seitens der Spielgemeinschaft gestarteten Angriff. jn

