„Zweite“ liefert in Schwabsberg regelrechtes Lehrstück ab

Im Spitzenspiel auswärts beim SKV Brackenheim blieb ein Sieg für die erste Sportkegel-Herrenmannschaft des SKC Markelsheim am Ende deutlich außer Reichweite. Sie unterlag mit 3:5 bei 3190:3284 Holz

Bereits in der Anfangspaarung zeichnete sich ab, wie schwer ein Bestehen beim Favoriten für die Gäste werden würde. Dirk Marquardt war gegen Ralf Blaich chancenlos und musste den ersten Mannschaftspunkt nach einem 0:4 nach Sätzen bei 520:559 Holz aus der Hand geben. Heiko Leber zeigte sich kämpferisch und entschied in einem sehr engen Duell gegen Andreas Roth trotz schlechterem Gesamtergebnis von 542:548 Holz drei Sätze für sich. Damit wurden die ersten Mannschaftspunkte zwar gleichmäßig unter den angetretenen Teams aufgeteilt, die SKC-Kegler hatten allerdings bereits einen Rückstand von 45 Holz entstehen lassen.

Eiskalt erwischt

In der Mittelpaarung erwischte es Torsten Leber eiskalt. Mit seinen 511 Holz hatte er gegenüber Markus Roth, der auf ein Endergebnis von 593 Holz kam, klar das Nachsehen und verlor alle vier Sätze. Robin Kaltenbach hielt für den SKC dagegen die Hoffnung am Leben. Als stärkster Akteur der Gäste bezwang er Rainer Muth mit 3:1 bei 561:542 Holz. Obwohl sich die Verteilung der Mannschaftspunkte nach wie vor ausgeglichen gestaltete, war die Brackenheimer Führung nun auf 108 Holz angewachsen und stellte die Markelsheimer Schlussspieler vor eine große Herausforderung.

Durchaus in Reichweite

Für Helmut Freymüller war Peter Schneider durchaus in Reichweite. Am Ende waren aber insbesondere seine Resultate auf die Vollen nicht ausreichend um diesem einen entscheidenden Schlag zu versetzten. Der Zweikampf endete aus Freymüllers Sicht mit 1:3 bei 513:523 Holz. Timo Leber machte mit seinem 3:1 nach Sätzen bei 543:519 Holz gegen Frank Tittmann immerhin etwas Boden gut. Letztendlich war es ihm jedoch völlig unmöglich im Alleingang noch einmal das Ruder für sein Team herumzureißen.

Eine regelrechte Demonstration lieferte die zweite Herrenmannschaft des SKC ab. Mit neuem Vereinsrekord kehrte man mit einem 8:0-Auswärtserfolg über den KC Schwabsberg III nach Hause zurück. Das Ergebnis nach Holzzahl lautete 3281:3097 zugunsten der SKC-Spieler. Im ersten Spielabschnitt startete Christian Freymüller souverän in seinen Zweikampf und sicherte sich seinen Mannschaftspunkt vorzeitig. Steffen Lehr plagten zunächst einige Schwierigkeiten, in den Sätzen zwei bis vier kämpfte er sich jedoch ins Spiel zurück und fuhr trotz leicht schlechterem Gesamtergebnis auch den zweiten zu verteilenden Mannschaftspunkt ein. Die Duelle von Alois Schneider und Tobias Müller in der Mittelachse des Spiels waren nach Sätzen zwar jeweils ausgeglichen, auf ihren Schlussbahnen überrannten die beiden SKC-Akteure ihre Gegenspieler dann jedoch regelrecht.

Um einiges besser

Die erheblich besseren Gesamtergebnisse brachten dem SKC folglich die Mannschaftpunkte drei und vier ein. Eine Wende erfuhr das Spiel auch im Schlussdrittel nicht. Björn Maurer brachte seinen Mannschaftspunkt unangefochten schon nach drei Sätzen unter Dach und Fach. Bruno Lang enteilte seinem Kontrahenten nach zwei verlorenen Auftaktsätzen mit einem hervorragenden Schlussspurt auf den letzten beiden Einzelbahnen.

Auch die dritte, gemischt spielende Mannschaft blieb weiterhin auf der Erfolgspur. Mit einem 6:2 bei starken 3027:2893 Holz feierte sie im Heimspiel gegen den SKC Sulzdorf den vierten Sieg in Folge. Die mannschaftlich sehr geschlossen spielenden Markelsheimer waren von den Gästen einzig in der Anfangspaarung ins Schwitzen gebracht worden.

541 Holz

In dieser hatte Bernhard Lechner als bester Gastspieler des Tages hervorragende 541 Holz auf die Bahn gebracht. Dieses Niveau hielten seine Mannschaftskolleginnen und -kollegen im weiteren Spielverlauf nicht mehr aufrecht, so dass bereits nach der Mittelpaarung ein deutlicher Vorsprung von den Hausherren herausgearbeitet wurde. Besonders hervorzuheben war hierbei die starke Tageseinzelleistung von Michael Rumm mit 532 Holz. Im letzten Spielabschnitt glänzte dann auch Stefanie Freymüller mit einem Gesamtergebnis von 541 Holz. Unter anderem dank dieses starken Einzelauftritts brachte die „Gemischte“ aus Markelsheim am Ende einen unerwartet großen Abstand von 134 Holz zwischen sich und die Gäste.

Jugendspieler Kevin Freymüller gewann mit dem TV Niederstetten 6:0 gegen den TSV Westhausen. Er kegelte hierbei 358 Holz. jn

