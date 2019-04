10 000 Stunden ins Ehrenamt investiert

Viel Engagement brachten die Jugendfeuerwehrbetreuer im Main-Tauber-Kreis ein, um Kinder- und Jugendgruppen zu fördern und Spaß an der wichtigen Arbeit für die Allgemeinheit zu vermitteln.

Main-Tauber-Kreis. Nach dem musikalischen Auftakt durch den Kreisspielmannszug, der aus den Mitgliedern der Spielmannszüge Wertheim, Tauberbischofsheim und Markelsheim besteht, eröffnete Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein in Nassau die Jahreshauptversammlung. Weikersheims Bürgermeister Klaus Kornberger freute sich, dass 125 Delegierte in seine Stadt gekommen waren.

Knapp 10 000 Stunden hätten die 260 Jugendfeuerwehrbetreuer im vergangenen Jahr in die Jugendarbeit investiert, insgesamt weise der Main-Tauber-Kreis 18 Jugendfeuerwehren auf, führte Jochen Herrschlein aus. In diesen seien 76 Jugendfeuerwehrgruppen und acht Kindergruppen enthalten.

Mit rund 960 Mitgliedern verzeichnet die Jugendfeuerwehr nach ein paar rückläufigen Jahren wieder einen Zuwachs.

Viele Termine wurden im vergangenen Jahr durch die Kreisjugendleitung und die Kreisjugendsprecher wahrgenommen. Zu den Highlights gehörten das Gauditurnier der Kreisjugendfeuerwehr in Külsheim, der Leistungsmarsch in Gerlachsheim, das Zeltlager in Grünsfeld und die Delegiertenversammlung der Landesjugendfeuerwehr Baden-Württemberg in Bad Mergentheim. Die geplante Erlebnistour in Igersheim wurde aufgrund von Teilnehmermangel abgesagt, soll aber in diesem Jahr stattfinden.

Der Kreisjugendfeuerwehrwart lobte seien Team für die Unterstützung und die stets sehr gute Zusammenarbeit. Nach den Berichten der Fachgebietsleiter gab Jochen Herrschlein noch eine kurze Vorschau auf das aktuelle Jahr. So wird es wieder einen Leistungsmarsch in Bettingen, ein Gauditurnier in Niederstetten, Jugendgruppenleiterlehrgänge, Kindergruppenseminare und die Erlebnistour in Igersheim geben.

Im Anschluss standen die Ehrungen auf dem Programm. So wurden gleich zwei verdiente Jugendfeuerwehrmitarbeiter der Feuerwehr Niederstetten mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg in Silber geehrt. Johannes Bender wurde für seine Tätigkeit in der Kreisjugendfeuerwehr im Team des Maskottchens Eddi und Claudia Habel für ihre Arbeit in der Jugendfeuerwehr Niederstetten ausgezeichnet.

Kreisbrandmeister Alfred Wirsching überreichte Kreisjugendfeuerwehrwart Jochen Herrschlein die goldene Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg. Auch Volker Hofmann von der Feuerwehr Großrinderfeld wurde mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Nach den Wahlen der Kreisjugendsprecher dankte Herrschlein den Scheidenden und allen Jugendfeuerwehrwarten für ihre geleistete Arbeit.

Sowohl Kreisbrandmeister Alfred Wirsching als auch Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Sebastian Quenzer lobten das Engagement von Jochen Herrschlein, der die Versammlung mit dem Motto der Kreisjugendfeuerwehr – „Mehr als Feuer und Flamme“ – schloss.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019