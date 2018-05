15 060 Euro fürs Bursariat

Anzeige

Mit der Denkmalförderung leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag“, sagte die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. Mit der ersten Tranche unterstütze das Land 179 Vorhaben. Darunter seien 101 private Kulturdenkmale, 52 kirchliche und 26 kommunale Denkmale kämen noch hinzu.

Gefördert werden beispielsweise Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an bedeutenden Kirchenbauten wie dem Freiburger Münster, das eine Zuwendung von 500 000 Euro erhält.

Auch Maßnahmen an kommunalen Bauten werden unterstützt, so zum Beispiel die Sanierung des Blauen Turmes in Bad Wimpfen mit 500 000 Euro oder die Renovierung eines Wohngebäudes in Oberndorf am Neckar mit 105 380 Euro.

Die Mittel stammen aus den Erlösen der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.

