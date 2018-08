Anzeige

Igersheim.Gleich zwei große Veranstaltungen finden Anfang August in Igersheim statt: Das 17. Gassenfest am 4. und 5. August sowie der „Autofreie Sonntag“ des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“ am 5. August.

13 Vereine rufen am Gassenfest auf zum kulinarischen Streifzug durch Länder und Regionen Europas. Auf vier Bühnen sorgen zwölf Live-Musik-Acts für musikalische Vielfalt. Kunsthandwerkermarkt, Kinderflohmarkt und das große Mitmachangebot für Kinder machen das Gassenfest zur familienfreundlichen Veranstaltung.

Wegen des parallel stattfindenden „Autofreien Sonntags“ holen die Igersheimer eine besondere Attraktion für alle Generationen aufs Fest: Die belgische Organisation „Espaces Cyclophones“ wird an beiden Tagen mit einem Parcours von Fahrrad-Installationen und -skulpturen vor Ort sein. Es dreht sich alles um das Rad.