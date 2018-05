20 Touren durch alle Winkel des Taubertals

Anzeige

Neben dem „Klassiker“ ist auch der Main-Tauber-Fränkische Rad-Achter als Fernradweg beliebt. Zudem hat der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ in Zusammenarbeit mit seinen Städten und Gemeinden ein Rundradtourenkonzept ausgearbeitet.

„Unsere Gäste können aus zwölf Erlebnistouren auswählen“, ergänzt Geschäftsführer Jochen Müssig. Insgesamt stehen den radelnden Gästen Tourenvorschläge auf einer Gesamtlänge von rund 2200 Kilometern zur Verfügung.

Positive Merkmale

Diese positiven Merkmale der Raddestination „Liebliches Taubertal“ hat auch der Silberburg-Verlag aus Tübingen erkannt. Dieser Verlag ist für seine Wander- und Radtourenbücher bekannt. Zunächst wurden Wandertouren aufgegriffen und in Führern beschrieben. Auch für das „Liebliche Taubertal“ besteht eine solche Wanderbeschreibung. Inzwischen hat der Verlag auch Radtourenbücher in sein Portfolio aufgenommen.

Dieses Angebot wird nun um die Beschreibung von Radtourenvorschlägen in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ erweitert. Autor Dieter Buck übergab jetzt die ersten druckfrischen Exemplare an Landrat Frank, Geschäftsführer Jochen Müssig sowie die Mitarbeiterinnen Verena Dotzel und Tatjana Beck.

Das Buch beschreibt die vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ beworbenen Touren, also den „Klassiker“ und die zwölf Regio-Erlebnistouren. Diese berücksichtigen die gesamte Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ vom Main bis nahe an den Ursprung der Tauber bei Rothenburg ob der Tauber. Dazu gehören beispielsweise die Touren „Um die große Mainschleife“ mit Wertheim und Freudenberg, „Durchs Brehmbachtal zum Hohen Herrgott“ mit Tauberbischofsheim, Königheim und Külsheim, „Zu Sakralen Kunstdenkmälern“ mit Lauda-Königshofen, Grünsfeld und Wittighausen, „Auf den Spuren des Grünkerns“ mit Bad Mergentheim, Niederstetten, Weikersheim und Igersheim sowie „Taubertal und Gaubahn“ mit Creglingen, Röttingen und Weikersheim.

Die Touren wurden von Autor und Fotograf Dieter Buck beschrieben. Er arbeitet seit Jahren mit dem Silberburg-Verlag zusammen und zeichnet auch für das bereits aufliegende Wanderbuch verantwortlich.

Alle Strecken geradelt

Er ist alle Touren geradelt und stellt neben einer Beschreibung des Tourenverlaufs auch die jeweiligen Sehenswürdigkeiten vor. „Nicht nur die Landschaft fasziniert: Es gibt wohl kaum eine Gegend in Baden-Württemberg, in der eine wunderbare Natur eine perfekte Symbiose eingeht mit der Kultur und einer reichen Geschichte.“

Das Buch enthält zusätzlich sieben neue, von Dieter Buck vorgeschlagene Touren. Dazu gehören die vielversprechenden Titel „Stadtidyllen in Tauberbischofsheim und Lauda“, „Vom romantischen Stadtbild in die Felder“, „Über die Höhen ins Taubertal“. „Bildstocktour vom Taubertal auf die Höhe“, „Übers Steinachtal ins Taubertal“ und „Vom Fachwerkparadies durchs Taubertal“. Auch bei diesen Touren werden zahlreiche Städte und Gemeinden und die kulturellen Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ angeradelt.

Kulinarik

„Zu Natur und Kultur kommt noch eine andere Sache, die aber nicht zu vernachlässigen ist: die Kulinarik. Landschaftliche Besonderheiten wie der Grünkern im Bauland oder natürlich der Wein haben mich schon immer fasziniert. Der Tauberschwarz trägt seine Herkunft ja schon im Namen“, sagt Dieter Buck weiter.

Die Touren sind bequem zu bewältigen und bewegen sich in einer Länge von 24 bis rund 100 Kilometern. In der Beschreibung wird auch angegeben, wie die Touren markiert sind oder welche Wege empfohlen werden. Die Beiträge sind bebildert.

Das Buch „Radeln im Lieblichen Taubertal“ ist im Silberburg-Verlag erschienen. Informationen gibt es zudem beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 0 93 41 / 82 58 06 und -58 07, Telefax: 0 93 41/82 57 00, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, Internet: www.liebliches-taubertal.de. tlt

