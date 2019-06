200 Millionen Euro werden investiert

Die Unternehmensgruppe ebm-papst wächst in allen Geschäftsbereichen und übertrifft gesteckte Ziele. Entsprechend zufriedene Gesichter gab es bei der Bilanz-Pressekonferenz.

Mulfingen/Stuttgart. Trotz schwierigem Marktumfeld, geprägt von politischen Unsicherheiten wie dem Handelskrieg USA/China, dem drohenden Brexit oder den Russland-Sanktionen sowie durch die Materialverknappungen, insbesondere bei Elektronikbauteilen, erzielte die ebm-papst Gruppe ein starkes Wachstum in allen Geschäftsbereichen, das sich über die vier Regionen Deutschland, Europa, Amerika und Asien verteilt.

Die Zuwächse brachten das stolze Jahresergebnis von 2,183 Milliarden Euro, was einer Steigerung um 6,7 Prozent entspricht. Damit verbunden war auch ein weiterer Ausbau der Marktanteile für den Ventilatoren- und Elektromotorenhersteller, wie der Vorsitzende der Geschäftsführung, Stefan Brandl bei der Bilanz-Pressekonferenz in Stuttgart zufrieden feststellte.

„Hinter uns liegt erneut ein erfolgreiches Wachstumsjahr, bei dem wir viele unserer Ziele deutlich übertreffen konnten.“ Gründe für den Erfolg sieht Brandl im konsequenten Vorantreiben der Internationalisierungsaktivitäten „local for local“ sowie in der wirksamen Umsetzung der Unternehmensstrategie „one ebm-papst“. „Bereits seit zwei Jahren stellen wir unser Unternehmen mit „one ebm-papst“ für eine langfristig gute Zukunft auf und formen mit ihr eine der Unternehmensgröße von ebm-papst angemessene Struktur. Aktuell arbeiten wir an rund 20 Reorganisationsprojekten, die alle Standorte und Bereiche einbeziehen, vom Vertrieb über den Einkauf bis hin zur Entwicklung. Wir sorgen so für sichere und zukunftsorientierte Arbeitsplätze sowie eine hohe Wettbewerbsfähigkeit“, so der ebm-papst Chef.

Die Anzahl der Beschäftigten blieb stabil bei insgesamt 15 058 Mitarbeitern weltweit. Äußerst erfreulich wuchs ebm-papst in Europa (exklusive Deutschland) mit 7,7 Prozent auf 1020 Millionen Euro (Vorjahr: 948 Millionen Euro), gefolgt von der Region Asien mit 6,8 Prozent auf 402 Millionen Euro (Vorjahr: 377 Millionen Euro) und Deutschland mit 5,7 Prozent auf 501 Millionen Euro (Vorjahr: 474 Millionen Euro). Auf dem amerikanischen Markt legte der Branchenprimus um 4,9 Prozent auf 260 Millionen Euro zu (Vorjahr: 248 Millionen Euro).

Schmerzhafter Sanierungskurs

In Bezug auf die Marktsegmente legte das von St. Georgen geleitete Geschäftsfeld Automotive/Antriebstechnik kräftig um 13,1 Prozent auf 318 Millionen Euro (Vorjahr: 281 Millionen) zu. Der Geschäftsbereich Hausgeräte/Heiztechnik, der vom Standort Landshut geführt wird, steigerte seinen Umsatz um 3,6 Prozent auf 414 Millionen Euro (Vorjahr: 400 Millionen). Die aus der Zentrale in Mulfingen betreute industrielle Lufttechnik wuchs um 6,3 Prozent auf 1,451 Millionen Euro (Vorjahr: 1,365 Millionen Euro). Der Standort St. Georgen konnte seine schwierigen Herausforderungen im Automobilsegment mit einem schmerzhaften Sanierungskurs wieder in die Erfolgsspur bringen.

In Bezug auf die Umsatzentwicklung wuchs das Schwarzwälder Tochterunternehmen mit seinen Standorten in St. Georgen, Herbolzheim (Automotive) und Lauf (Getriebe) um 12,7 Prozent auf 501 Millionen Euro (Vorjahr: 445 Millionen) und beschäftigt zum Ende des Geschäftsjahres 1 776 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Vorjahr waren es noch 1936 Beschäftigte. Bei der Präsentation der neuesten Geschäftszahlen gab der Gruppengeschäftsführer für Finanzen und Controlling, Hans Peter Fuchs, auch bekannt, dass die ebm-papst-Gruppe im kommenden Geschäftsjahr die Rekordsumme von knapp 200 Millionen Euro in verschiedene Projekte investieren wird. Dazu gehört auch der Baubeginn für das neue Technologiezentrum für Forschung und Entwicklung am Stammsitz in Mulfingen, der im Herbst stattfinden soll. ebm-papst hat im vergangenen Geschäftsjahr seine Investitionen im Ausland mit 41,3 Millionen Euro nahezu verdoppelt. Insgesamt investierte der Technologieführer 2017/2018 131,9 Millionen Euro. Für das laufende Jahr wird ebm-papst seine Investitionen deutlich um 49,2 Prozent auf 196,7 Millionen Euro erhöhen. Was den Bereich Forschung und Entwicklung anbetrifft, wird der Technologieführer rund 114,7 Millionen Euro bereitstellen.

Für das aktuelle Geschäftsjahr plant der Technologieführer mit einem Umsatzzuwachs von 1,6 Prozent auf 2,217 Milliarden Euro, denn die konjunkturellen Aussichten haben sich weltweit eingetrübt, wie Brandl erklärte.

