27 Prozent verkauften Schnaps

Main-Tauber-Kreis.Mitarbeiter des Jugendamtes im Landratsamt Main-Tauber-Kreis haben im November und Dezember 2017 sowie im März 2018 in Zusammenarbeit mit den örtlich zuständigen Ju-gendsachbearbeitern des Polizeipräsidiums Heilbronn an mehreren Tagen Alkoholtestkäufe veranlasst.

Die Alkoholtestkäufe wurden mit 16- und 17-jährigen Auszubildenden des Landkreises unternommen, die unter ständiger Beaufsichtigung durch die Mitarbeiter des Jugendamtes sowie der Polizei in insgesamt 49 Einzelhandelsgeschäften und Getränkehandlungen sowie an Tankstellen gezielt branntweinhaltigen Alkohol aussuchten und diesen an der Kasse bezahlen wollten.

In insgesamt 13 Fällen gelang es den Testkäufern, das für sie verbotene branntweinhaltige Getränk zu kaufen. Die Beanstandungsquote lag somit bei rund 27 Prozent und ist gegenüber dem Vorjahr stabil. Lediglich in sechs der 13 Fälle wurde der Ausweis der Testkäufer eingesehen und überprüft, aber dennoch der Alkohol verkauft.