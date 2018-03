35 Kilometer weißer Fleck im Landkreis

Anzeige

Main-tauber-Kreis.Wiederholt beschäftigte sich der Kreistag in seiner Sitzung am Mittwoch in Gerlachsheim mit dem Schienenpersonennahverkehr, der Bahnsteiginfrastruktur auf der Frankenbahn und – allein das war die positive Botschaft – mit der Sanierung der Bahnstation Distelhausen und der Sanierung von Bahnsteigen in Reicholzheim und Igersheim.

Bereits Ende Februar trafen sich Vertreter aus dem Neckar-Odenwald- und dem Main-Tauber-Kreis sowie die Bürgermeister aller Anrainergemeinden in Rosenberg, um ihre gemeinsamen Forderungen für den Streckenabschnitt zwischen Osterburken und Lauda zu formulieren (wir berichteten). „Es handelt sich um einen 35 Kilometer langen weißen Fleck in unserem Landkreis“, so Dezernent Jochen Müssig. Deshalb werde eine bessere vertaktete Bedienung dieses Streckenabschnitts, die Beseitigung des Engpasses „Züttlinger Brücke“, die Sanierung von Bahnhöfen und Stationen, infrastrukturelle Maßnahmen für einen regelmäßigen Regionalbahnverkehr zwischen Osterburken und Lauda sowie die anteilige Förderung der Bau- und Planungskosten gefordert. Zudem sollen die Strafzahlungen der Bahn an das Land, die durch Verspätungen oder Zugausfälle entstehen, auch für diese eingesetzt werden.

In der Resolution, die der Kreistag ebenso einmütig wie den Forderungskatalog verabschiedete, ist zudem die Prüfung der Umsetzung von Maßnahmen an der Frankenbahn während der Bauphase des Tunnels in Wittighausen aufgenommen. Thomas Maertens (CDU) appellierte, die Forderungen eindeutig zu unterstützen. „Es kann nicht sein, dass die Züge nur in Osterburken halten“, unterstrich er die Dringlichkeit, mehr Stationen anzufahren. Zudem bemängelte er den desolaten Zustand vieler Bahnhöfe. Maertens: „Es ist nicht mehr auszuhalten, wie es da aussieht.“ Als „Anachronismus der Geschichte“ bezeichnete er das durch Zerstörung im Zweiten Weltkrieg geschaffene Nadelöhr Züttlinger Brücke.