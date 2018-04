36 Ermittlungsverfahren gegen Betriebe eingeleitet

Anzeige

IG Bau fordert mehr Kontrollen

Angesichts des aktuellen Bau-Booms sei davon auszugehen, dass auch die illegale Beschäftigung stark zugenommen habe. „Zwar ist das Plus bei den Prüfungen zu begrüßen. Doch mit Blick auf das Ausmaß krimineller Machenschaften in der Branche müssen die Behörden auch im Main-Tauber-Kreis noch viel stärker kontrollieren“, so Paul. Hierfür benötige der Zoll jedoch deutlich mehr Personal – auch beim Hauptzollamt Heilbronn. „Für eine effektive Ermittlung brauchen wir Manpower“, erklärt Paul. Die IG Bau fordert bundesweit mindestens 10 000 Beamte bei der FKS. Zuletzt waren lediglich gut 6400 FKS-Planstellen besetzt.

Gewerkschaften beteiligen

Die Zollbilanz geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Beate Müller-Gemmeke (Grüne) hervor. Um mehr Möglichkeiten im Kampf gegen Schwarzarbeit zu haben, schlägt die IG Bau die Schaffung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften in allen Bundesländern vor. Auch die Gewerkschaften könnten an den Kontrollen beteiligt werden. „Die Schweiz hat damit gute Erfahrungen gemacht“, sagt Paul. Nach dem „Genfer Modell“ machen dort Gewerkschaften und Arbeitgeber gemeinsame Kontrollen auf Baustellen. igb

