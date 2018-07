4,5 Millionen Euro fließen ins Kreisgebiet

Anzeige

Main-tauber-Kreis.Unter Vorsitz von Regierungspräsident Wolfgang Reimer hat der Verteilungsausschuss für den Ausgleichstock beim Regierungspräsidium Stuttgart in seiner Sitzung am gestrigen Dienstag rund 25,7 Millionen Euro an finanzschwache Städte und Gemeinden im Regierungsbezirk verteilt. Hiervon entfallen aus Bundesmitteln 0,4 Millionen Euro auf den Ausgleichstock 2 – KInvF-Fonds – für förderwürdige Projekte im Bereich der energetischen Sanierung von Infrastruktureinrichtungen.

Aufgrund der deutlichen Überzeichnung des Programms konnten nur rund 42 Prozent der Förderwünsche erfüllt werden. Rund 83 Prozent der verteilten Mittel fließen in die strukturschwachen und ländlichen Räume. „Dank dieser Finanzhilfen werden in 110 Projekten rund 218 Millionen Euro an Investitionen bei 90 Kommunen angeschoben, die sonst ihre notwendigen kommunalen Infrastrukturmaßnahmen kaum realisieren könnten. Ich freue mich, dass für Schulen mit rund 34 Prozent der Mittel für den Schulhausbau, die Ganztagesbetreuung sowie die in vielen Städten und Gemeinden überfällige Sanierung von Schulgebäuden ein deutlicher Schwerpunkt gesetzt werden konnte. Auf die Kinderbetreuung entfallen weitere rund 17 Prozent“, so Reimer. Rund die Hälfte der vergebenen Mittel entfallen damit auf die aktuellen Schwerpunkte im Pflichtaufgabenbereich.

Erhebliche Mittel konnten auch für den Bereich Sportstätten (13 Prozent) sowie den Straßen- und Brückenbau (12 Prozent) bewilligt werden.