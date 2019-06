478 Kilometer mit vielen Tipps

Main-Tauber-Kreis.Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ bietet eine 478 Kilometer lange Motorradrundtour an. Sie kann an jedem beliebigen Punkt gestartet werden. Es reihen sich die Abschnitte des „Lieblichen Taubertals“, des Mains, des Odenwaldes und Hohenlohes aneinander. Mit jedem Landschaftsabschnitt werden die kulturellen Höhepunkte und die Vorzüge der an der Strecke liegenden Städte und Gemeinden vorgestellt. Damit jeder Motorradfahrer die für ihn passende Unterkunft findet, werden auch Empfehlungen für motorradfreundliche Häuser aufgeführt.

Die Beschreibung der Hot-Biker-Tour ist auch auf den Websites der beteiligten Organisationen eingestellt. Die Unterlagen zur Tour gibt es bei den Touristikgemeinschaften, per E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, www.liebliches-taubertal.de im Internet. tlt

