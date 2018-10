880 000 Euro für Kanalsanierungen

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart.„Die über 880 000 Euro aus dem Haushalt des Umweltministeriums für dringend nötige Kanalsanierungen im Main-Tauber-Kreis sind ein weiterer wichtiger Baustein für den Erhalt und die Modernisierung der Infrastruktur im Kreis“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der bewilligten Gelder aus Stuttgart.

Aus den insgesamt 2,3 Millionen Euro im Bereich des Regierungspräsidiums in Stuttgart entfallen in dieser Förderrunde im Einzelnen auf den Main-Tauber-Kreis: 276 .000 Euro für die Kanalsanierung in der Straße Feldertor in Schäftersheim, 482 000 Euro für Kanalsanierung im Aubweg Wenkheim sowie 123 000 Euro ebenfalls für Kanalsanierungsarbeiten im Lerchenweg in Niederstetten.

„Neben modernen Verkehrswegen und dem Breitbandausbau im ländlichen Raum dürfen wir grundlegende Aufgaben der Daseinsvorsorge wie Wasser- und Abwasserversorgung der Bürgerinnen und Bürger nicht aus dem Auge verlieren“, so der Abgeordnete weiter. Erfreulich seien dabei auch die durchweg hohen Förderquoten von 75 bis 80 Prozent, die gerade den finanzschwachen Kommunen in der Region zugute kommen. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018