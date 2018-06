Abkühlung in Seen und Bädern

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Eine Auflistung der Freibäder und Badeseen in der Region hat der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ zusammengestellt. Große Bäder gibt es in Rothenburg ob der Tauber, Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim und Wertheim. Aber auch in Ortschaften wie Wenkheim, Boxberg oder Buch kann sich in Bädern erfrischt werden. Ein besonderes Vergnügen bereitet das Schwimmen oder Baden in den Seen entlang der Tauber und des Mains. Beispiele sind die Münsterseen bei Creglingen, der Hollenbacher See bei Bad Mergentheim sowie der Badesee in Freudenberg am Main. Hier gibt es jeweils Schwimmer- und Badebereiche, so dass ein ideales Angebot auch für Familien mit kleinen Kindern oder ältere Besucher des Taubertals besteht. Bei den Badeseen und Freibädern gibt es zumeist auch kulinarische Angebote. Informationen zu den Rad- und Wandertouren sowie den Bade- und Schwimmmöglichkeiten unter der Überschrift „Aktiv an Tauber & Main“ gibt es kostenfrei beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet: www.liebliches-taubertal.de. tlt