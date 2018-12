Adrenalinkick mit Sicherheit gepaart

Boxberg.Der Asphalt ist nass. Hellrote Pylonen markieren den Weg, den der Wagen nehmen soll. Ordentlich das Gaspedal treten und in wenigen Sekunden rund 100 Stundenkilometer auf dem Tacho haben. Rote Ampel, Vollbremsung. Plötzlich eine scharfe Lenkbewegung nach links, gleich wieder nach rechts. Schnell wieder auf die eigentliche Spur einscheren. Im „normalen Straßenverkehr“, etwa wenn ein Lkw auf der Autobahn vor einem plötzlich ausschert, kann ein solches Manöver hilfreich sein und eine Kollision vermeiden. Von den acht Teilnehmern beim Fahrertraining auf der Bosch Prüfstrecke fordert die Übung höchste Konzentration – auch wenn sich auf der Strecke nur Pylonen aus Plastik in den Weg stellen.

Trainer Hannes Nickl als Coach beim High Performance Training von Drive & Fun in Boxberg ist sichtlich zufrieden. Das Funkgerät in der Hand, hat er sich an den Rand der Strecke gestellt und gibt Anweisungen. Und ganz individuelle Rückmeldungen.

Eldorado für Auto-Enthusiasten

Es sind keine Kleinwagen, die sich auf dem Gelände eingefunden haben. PS-starke Boliden und ihre Fahrer dürfen ihr Können und das ihrer Autos bei den unterschiedlichen Übungen mit Genuss austoben. Die hindernisfreie Fläche, die von einem rund drei Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsoval umrahmt wird, ist ein kleines Eldorado für Automobilenthusiasten. „Drive & Fun bietet leidenschaftlichen Sportwagenfahrern die Gelegenheit, bewusst an die Grenzen des Autos und des eigenen fahrerischen Könnens gehen zu dürfen – außerhalb des täglichen Straßenverkehrs und unter professioneller Betreuung“, betont Firmengründer Armin Eckl. Die Optimierung der Fahrsicherheit liegt ihm am Herzen – aber auch der Fahrspaß kommt nicht zu kurz.

Markus Walter aus Augsburg ist einer der begeisterten Teilnehmer, die bei diesem etwas anderen Sicherheitstraining von Koblenz bis München nach Boxberg gereist sind. Der weiße Sportwagen kommt sonst nur gelegentlich zum Einsatz. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Sabine Hinscht ist er mit dem Porsche Carrera vorgefahren. Auch der Münchner Florian Schmitt ist mit einem Porsche da. Den Cayman mit seinen 265 PS kennt er noch nicht sehr gut. Schließlich hat er ihn erst seit zwei Tagen. „Aber ich wollte unbedingt das Fahrertraining noch vor dem Winter machen, damit ich meinen Wagen einfach besser einschätzen kann.“ Nur auf die technischen Helfer will er sich, wie die anderen Teilnehmer auch, nicht verlassen. Auffällig: Sabine Hinscht ist an diesem Vormittag die einzige Frau in der Runde. Der Rest: Männer mittleren Alters, keine jugendlichen Draufgänger, die ihre „Karre“ testen wollen.

Bevor es losgeht mit den einzelnen Übungen, erhält nach der Einweisung jeder Teilnehmer ein Funkgerät fürs Feedback. Danach wird erst einmal die richtige Sitzposition erklärt. Rückenlehne auf etwa 90 Grad, die Arme in der „Viertel-vor drei-Position“ müssen leicht angewinkelt sein, ebenso die Knie, wenn de Pedale voll durchgetreten sind. „Kein professioneller Instruktor legt sich ins Auto“, mahnt Hannes Nickl. Seine Erfahrung: „Wenn ich nicht richtig im Auto sitze, kann ich auch nicht richtig fahren.“

Technik und Fahrphysik

Die erste Übung, Ausweichen und Bremsen bis zum Stillstand, wird akribisch verfolgt. „Alles, was nicht zum Stillstand führt, ist Thema verfehlt“, ist Nickl sehr kritisch, hat aber für jeden zur Aufmunterung einen flotten Spruch auf den Lippen. Danach geht es zum Slalom in den Hütchen-Parcours. Klare Anweisung: „Nicht auf das Hütchen direkt vor mir schauen, sondern dorthin, wo ich hinfahren will.“ Ganz alleine fährt das Auto jedoch nicht. Lenken ist angesagt, weich, nicht ruppig, dennoch zupackend. Doch der Oberkörper soll an der Rückenlehne bleiben. „Sonst geht uns wichtige Fläche unseres Hautsensors verloren“, sagt Nickl. Und wer in seinen Augen zu harmlos an die Slalom-Übung geht, erhält prompt Rückmeldung. „Den Wasserflaschen im Kofferraum wind sonst langweilig“, feixt er. Bei der nächsten Runde also ein bisschen mehr Gas. Die Reifen dürfen quietschen, die fiktiven Wasserflaschen fallen. „Das leichte Quietschen ist okay“, meint Nickl. Das kündige die Haftgrenze an.

Querdynamik, Reaktionsvermögen, Unter- und Übersteuern: Beim Training stehen das technische Können des Wagens und des Fahrers im Mittelpunkt. Das High Performance Training setzt dort an, wo andere Trainings meist aufhören. Dabei geht es nicht nur um Privatkunden, die Spaß am Fahren haben, sondern auch um die Weiterbildung professioneller Fahrer, etwa von Autoherstellern oder VIP-Fahrern.

Fahrerisches Können verbessern

Die Übungen steigern sich im Schwierigkeitsgrad und die Mundwinkel der Teilnehmer heben sich, als es in den Handlingkurs geht. Es riecht nach Gummi und Benzin. Die kurvenreiche Strecke fährt jeder in seinem Tempo. „Das Auge führt die Hand und die dann das Auto“, erklärt Nickl. Und dass es nicht um die Geschwindigkeit gehe. Trotzdem: Man fühlt wie auf dem Formel 1-Kurs von Monaco, gibt Gas, sucht die Ideallinie.

Stefan Müllers Aston Martin liegt ruhig wie ein Brett auf der Straße. 500 PS geballter Automobilspaß, genau wie er es sich vorgestellt hat. Den Wagen ausfahren dürfen – mit dieser Erwartung ist er nach Boxberg gekommen. „Hier darf man sich mal trauen“, freut sich der Besitzer eines „Spaßautos“. Und als Florian Schmitt mit seinem Cayman nach mehreren Runden begeistert in der Boxengasse stoppt, entfährt ihm ein strahlendes „Wow – Adrenalin pur“. Da kann auch Nickl nur noch grinsen.

Seit zwölf Jahren ist Nickl als Instruktor aktiv, Auto fährt es seit seinem neunten Lebensjahr. „Trainings mit solchen Geschwindigkeiten gibt es nicht häufig“, weiß der bekennende Automobilfan, der der Gruppe das Fahren transparent machen will. Wie reagiert der Wagen in welcher Situation? „Autofahren ist vorhersehbar“, ist sein Credo. „Angst vor dem Rutschen muss man nicht haben“, schließlich sei man nicht im öffentlichen Straßenverkehr.

Übersteuern ohne ESP

Der Vorteil des Trainings liegt für die Teilnehmer klar auf der Hand: Den eigenen Wagen in speziellen Situationen besser händeln zu können. Und dazu werden auf dem Kurs genau solche Situationen simuliert. Etwa beim Kurven-Driften auf nasser Trainingsfahrbahn, also dem kontrollierten Übersteuern. Da darf auch mal das elektronische Hilfsmittel ESP abgeschaltet werden, um die eigene Reaktion zu testen. Und dann setzen Porsche, Aston Martin und Volvo zur eleganten Drehung an – mit sichtlich großem Spaßfaktor bei den Fahrern. Wasserfontänen spritzen in die Höhe. Adrenalin pusht den ganzen Körper. Dazwischen lugt man auf die Nachbargruppe, die ausschließlich zum Drift-Training gekommen ist – darunter auch einige PS-starke Corvettes.

Hannes Nickl hat noch einen Höhepunkt für die Teilnehmer: Zum Abschluss geht es auf die Steilkurve des Bosch-Ovals. Bei bis zu 32 Grad Seitenneigung wird schon das Laufen auf dem Asphalt zur Schwierigkeit. Und dieses komische Gefühl wird im Wagen noch gesteigert. Aber entgehen lassen will sich den Nervenkitzel keiner. Im Gegenteil: „Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr aus meinem Wagen herausgelockt“, sagt Stefan Müller.

Grenzbereiche erkannt

Sich trotz Fahroptimierung einen Tag lang ein bisschen wie Vettel und Co als Rennfahrer fühlen: Für Müller, Schmitt, Walter und die übrigen Teilnehmer beim Drive & Fun High Performance Training wird das Wirklichkeit. Die Männer sind euphorisch. Und sie haben gelernt, den Grenzbereich des eigenen Wagens besser einzuschätzen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018