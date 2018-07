Agentur für Arbeit geschlossen

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Die Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit in Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim und Wertheim sind am Mittwoch, 18. Juli, wegen einer internen Veranstaltung nicht geöffnet. Geschlossen ist auch das BiZ in Tauberbischofsheim. Bereits terminierte Beratungen finden aber statt. Das Jobcenter ist davon nicht betroffen. Es gelten die üblichen Öffnungszeiten. Persönliche Arbeitslosmeldungen können ohne rechtliche Nachteile nachgeholt werden, wenn die Meldung am nächsten Tag, an dem die Arbeitsagentur dienstbereit ist, erfolgt. Die Öffnungszeiten sind unter www.arbeitsagentur.de > Dienststellen im Internet nachzulesen.