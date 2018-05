Airbrush-Kurs für Einsteiger

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Ein Airbrush-Kurs findet am Samstag, 16. Juni, von 10 bis 18 Uhr statt und richtet sich an Einsteiger sowie an Kreative mit Vorkenntnissen. Unter Leitung von Diplom-Airbrushdesignerin Ute Morawetz, die ihr Atelier ArtiMo in Bütthard bei Giebelstadt hat, erlernen die Einsteiger zu Beginn die Funktion der Airbrush. Die Geübten können sich „lockersprühen“. Beim anschließenden Sprühen eines Blumen- oder Tiermotivs werden die Farben direkt auf Karton übereinander gesprüht, so dass fotorealistische Farbverläufe entstehen. Verschiedene Radier- und Maskiertechniken sowie Informationen über die Ausrüstung werden die Teilnehmer fit machen für künftige Airbrush-Bilder. Der auf einen Tag beschränkte Kurs ist als Elementarkurs angelegt. Für nachhaltige Übungen und erweitertes Repertoire wären spätere Termine zu vereinbaren. Die Teilnehmer sollten ihr eigenes Airbrush-Material mitbringen, soweit vorhanden. Die Ausrüstung steht für Ersteinsteiger auch leihweise gegen Gebühr zur Verfügung. Ein Kursbeitrag wird erhoben.