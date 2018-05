Akzentuierte künstlerische Gesamtschau

Anzeige

Drei Künstler, drei Kunsttechniken drei unterschiedliche künstlerische Ansätze: In der Neuen Galerie des Klosters Bronnbach wurde die Schau „Dreifachartig“ eröffnet.

Bronnbach. „Das dreifache Anderssein dieser Ausstellung besteht nicht nur in der handwerklichen Machart, sondern auch in der künstlerischen Eigenart, dem Stil“, unterstrich Gunter Schmidt vom Künstlerarbeitskreis bei der Vernissage. Malerei, Druckgrafik und Skulptur der drei in Unterfranken lebenden Künstler Matthias Engert, Hermann Oberhofer und Helmut Nennmann wurden am Sonntagabend präsentiert.

Dreifaches Miteinander

„In ihrem dreifachen Miteinander bilden die Gemälde von Helmut Nennmann, die Drucke von Hermann Oberhofer und die Metallskulpturen von Matthias Engert eine akzentuierte Gesamtschau“, so Schmidt weiter. Und „sie gestalten den Ausstellungsraum in ansehnlicher Weise.“ Der Maler Helmut Nennmann studierte Garten- und Landschaftsarchitektur und besuchte anschließend die Kunstakademie. Aus der ersten Phase bewahrte er sich die Vorliebe für das Motiv Landschaft. Im zweiten Leben gibt er sich ganz der Malerei hin. Seine Werke sind sehr klassisch und beschäftigen sich mit zeitlos attraktiven Themen.