Alternative zum Knast heißt Arbeit

Main-Tauber-Kreis.Waren die Verfahren in der Jugendgerichtshilfe von 2010 bis 2015 kontinuierlich gesunken, gab es 2017 und 2018 einen steilen Anstieg bei den Straftaten auf 714, erläuterte Martin Frankenstein dem Jugendhilfeausschuss. Die Taten selbst umfassten Körperverletzung, Eigentumsdelikte oder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Martina Knödler, Leiterin Allgemeine Soziale Dienste (ASD) beim Jugendamt, informierte, dass Gerichte als Weisung oder Auflage bei der Einstellung eines Verfahrens oder bei der Verurteilung von Jugendlichen häufig gemeinnützige Arbeit auferlegen. Fehlen aber Einsatzorte, könne die Strafe nicht abgearbeitet werden. Sie appellierte deshalb eindringlich, Stellen zur gemeinnützigen Arbeit zur Verfügung zu stellen. Diese könnten bei Kommunen, Kirchen, in der Pflege in Altenheimen oder Krankenhäusern sowie bei Vereinen angesiedelt sein. Dem Arbeitgeber entstünden keinerlei Kosten, ein Ansprechpartner im Jugendamt sei vorhanden.

In der Regel handele es sich um zehn bis 40 Arbeitsstunden. In die Tätigkeit sollte der Arbeitgeber den Jugendlichen „freundlich aber nachdrücklich anweisen“, so Martina Knödler.

Elmar Haas, der die Sitzung des Jugendhilfeausschusses leitete und das Bürgermeisteramt in Ahorn innehat, erklärte sich spontan bereit, Jugendlichen eine Chance zu geben, um nicht in Haft zu kommen. hvb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019