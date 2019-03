Altersvorsorge für Frauen

Main-Tauber-Kreis.Das Landwirtschaftsamt Main-Tauber veranstaltet am Freitag, 5. April, von 13 bis 17 Uhr in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52 (Schulungsraum im ersten Obergschoss) einen Informationsnachmittag zum Thema „Altersvorsorge für (junge) Frauen in der Landwirtschaft“.

Viele junge Frauen, die in die Landwirtschaft einheiraten, waren oder sind außerlandwirtschaftlich berufstätig. Hier entstehen nicht nur Fragen in Bezug auf die Rentenversicherung, sondern häufig entstehen auch Versorgungslücken, die mit zunehmendem Alter kaum auszugleichen sind. Nicole Spieß vom Landesbauernverband Baden-Württemberg wird die gesetzlichen Regelungen präsentieren und die eventuellen Versorgungslücken aufzeigen. Im zweiten Teil werden durch die Volksbank Main-Tauber zusätzliche Vorsorgemöglichkeiten vorgestellt.

An der Veranstaltung können im Übrigen Frauen und Männer jeden Alters teilnehmen. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Eine Anmeldung bis Montag, 1. April, ist erforderlich und wird unter Telefon 07931/48276307 oder per E-Mail an veranstal-tung.lwa@main-tauber-kreis.de (Veranstaltungstitel im „Betreff“ angeben) entgegengenommen. lra

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.03.2019