Ambitionierter Plan mit hohen Investitionen

202 Millionen Euro beträgt das Haushaltsvolumen des Main-Tauber-Kreises für das kommende Jahr. Bei den Beratungen mahnten die Fraktionen zur Mäßigung.

Main-Tauber-Kreis. Bereits Ende Oktober hatte der Landrat den von der Kreisverwaltung erstellten Haushalt eingebracht, in der Sitzung am Montag wurde er bei vier Nein-Stimmen von Grünen und Linken beschlossen. Die mittelfristige Finanzplanung wurde bei einer Enthaltung von Rolf Grüning (Die Linke) gebilligt. Der Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb passierte bei einer Nein-Stimme von Grüning den Kreistag und der Wirtschaftsplan von Kloster Bronnbach wurde bei der üblichen Nein-Stimme von Jochen Flasbeck (Freie Wähler) verabschiedet.

In etlichen Sitzungen hatten die Fraktionen das Zahlenwerk vorberaten und Kritikpunkte ausgemacht.

Kreisumlage

Die Kreisumlage bleibt bei 31 Prozent. Den Hebesatz zu belassen, sei einigen in der Fraktion nicht leicht gefallen, führte Manfred Schaffert (CDU) aus. Denn immerhin steige das Aufkommen des Kreises infolge der hohen Steuerkraft der Kommunen dennoch. Mit diesem Entgegenkommen wolle die CDU-Fraktion ein Zeichen im Rahmen des Zukunftspakts zwischen Kreis und Kommunen setzen, so Schaffert. Eine Erhöhung der Kreisumlage, wie in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen, lehne die CDU allerdings ab. Schon die 31 Prozent seien nicht mehr als „kommunalfreundlich“, sondern als „kreisfreundlich“ zu bezeichnen.

Auch Klaus Kornberger (Freie Wähler) plädierte für das Einfrieren des Hebesatzes auf 31 Prozent. „Das ist gelebte Partnerschaft, denn wir Kommunen liefern gerne so manche Kanne Milch, sind aber nicht die Melkkühe des Landkreises.“Eine Stabilisierung des Hebesatzes sei für seine Fraktion Voraussetzung für die Zustimmung zum Haushalt. Alfred Bauch (SPD) äußerte sich erfreut über die Beibehaltung des Hebesatzes und schlug vor, eine Erhöhung erst dann zu diskutieren, wenn sich tatsächliche finanzielle Einbußen für den Kreis abzeichneten. Rainer Moritz (Bündnis90/Die Grünen) sah absehbar keinen Spielraum für eine Senkung der Kreisumlage.

Finanzen

„Durch Streckung von Investitionen, durch Kürzung von Mitteln sowie durch strukturelle Verbesserungen konnte die im Entwurf vorgesehene Nettoneuverschuldung bis 2022 von rund 16 Millionen Euro konzernbetrachtet um rund 3,5 Millionen Euro reduziert werden, ohne dadurch die qualitätvolle, und zukunftsgerechte Weiterentwicklung unseres Landkreises einzuschränken“, führte Schaffert aus. Zudem wurde die Mindestliquidität sichergestellt und die bislang noch nicht etatisierte Sanierung des Schwesternwohnheims in Gerlachsheim in den Haushalt aufgenommen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende sprach sich für das Prinzip einer antizyklischen Finanzpolitik aus, um auf die überhitzte Baukonjunktur und den damit einhergehenden starken Preisanstieg zu reagieren. Der Landrat, so Manfred Schaffert, steuere den Landkreis mit hoher Schlagzahl.

Alfred Bauch mahnte für die SPD vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden möglichen Konjunkturabschwächung, planerisch vorausschauend zu agieren. Zu achten sei vor allem auf die Erhöhung der Verschuldung von derzeit rund 20 Millionen Euro auf 34 Millionen Euro im Jahr 2022. Die gelte es, zu verringern.

Personal

Scharf kritisierte die CDU die Stellenmehrung der Landkreisverwaltung seit 2014. Rechne man alle im Zusammenhang mit dem Thema Asyl geschaffenen sowie 15 zusätzliche Stellen für Jugendamt, Digitalisierung, Reinigung sowie den Behindertenbeauftragten ab, verblieben immer noch 16 Stellen über dem Stand von 2014. Deshalb soll die geplante Ingenieurstelle für das Straßenbauamt erst dann bewilligt werden, wenn eine andere eingespart werde.

Rainer Moritz kritisierte beim Thema Personal die Haltung der CDU. Als Mehrheitsfraktion habe sie die Anstellung eines Klimaschutzmanagers zugunsten der eines Straßenbaumitarbeiters abgelehnt. Das sei für die Grünen ein Grund, den Haushalt abzulehnen.

Kloster Bronnbach

Auch wenn Anstrengungen zur Reduzierung des Betriebskostendefizits erkennbar seien, rechten sie bei weitem nicht aus, so Manfred Schaffert. Nicht zulässig sei zudem, Klosterladen, Klosterführungen, Vinothek und Weinproben zu einem Profit-Center zusammenzufassen. Führungen müssten dem hoheitlichen Bereich zugeordnet werden. Sorge bereiteten der CDU die präsentierten Zahlen im Zuge der Generalverpachtung. Gegenüber 2018 würde für 2019 eine Minus-Effizienz-Rendite in Höhe von 55 000 Euro erwartet – allein 50 000 Euro seien auf den Wegfall der Raumvermietung zurückzuführen. Dieses Minus steigere sich für das Jahr 2022 noch um rund 200 000 Euro. Da im kommenden Jahr der Baubeschluss für das Bursariat II und den Kopfbau als Rezeption anstehe, sei bei Gesprächen mit dem Pächter dringend eine Nachjustierung notwendig. Zur Kostenreduzierung beantragte die CDU ein ämterübergreifendes Marketingkonzept für die Bereiche Bronnbach, Tourismus und Wirtschaftsförderung sowie ein überarbeitetes budgetiertes Kulturkonzept.

Alfred Bauch (SPD) mahnte, Einsparungen im kulturellen Bereich mit Augenmaß zu betreiben. Er sei gespannt, welche Einsparpotenziale der Workshop am 21. Februar an den Tag bringen werde. Albrecht Rudolf (FDP) plädierte ebenfalls für etwas mehr Ehrgeiz beim Sparen, liege der Zuschussbedarf bei über einer Million Euro mit steigender Tendenz.

Rainer Moritz betonte die Notwendigkeit des Ausbaus zum Bursariat II und die richtige Entscheidung der Verpachtung. Seine Fraktion hätte eine Eingliederung des Eigenbetriebs in den Kernhaushalt allerdings lieber nach Abschluss der Sanierung gesehen. Klaus Kornberger lobte die neu geschaffenen Strukturen in Bronnbach durch die Implementierung des Eigenbetriebs.

