Anliegen des ländlichen Raums immer im Fokus

Main-Tauber-kreis.Bei der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, bestimmen die Bürger auch die Zusammensetzung des Kreistags. Als Vertretung der Einwohner und als Hauptorgan des Landkreises legt der Kreistag Grundsätze für die Verwaltung fest und entscheidet über alle bedeutenden Angelegenheiten des Landkreises, soweit nicht der Landrat zuständig ist oder ihm der Kreistag bestimmte Angelegenheiten übertragen hat.

Die Aufgaben des Landratsamts, das von Landrat Reinhard Frank geleitet wird, sind auf sechs Dezernate aufgeteilt.

Diese bestehen jeweils aus mehreren Ämtern. im sechsten Teil unserer Serie stellen wir das Dezernat 5 „Ländlicher Raum“ vor. Es wird von Werner Rüger geleitet.

Das Forstamt ist kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Wald. Unter dem Dach des Landesbetriebs ForstBW bewirtschaftet und pflegt das Forstamt die ihm anvertrauten Wälder nachhaltig, naturnah und fachkundig. Es sorgt dafür, dass der Wald seine vielfältigen Funktionen für die Waldbesitzer und die Allgemeinheit dauerhaft erfüllen kann. Mit dem international anerkannten PEFC-Zertifikat für nachhaltige Waldwirtschaft wird die Qualität der Arbeit bestätigt. Allein bei der Wertholzsubmission 2018 wurde ein Gesamterlös von 1,44 Millionen Euro über alle Baumarten erzielt.

Die Flächennutzung im ländlichen Raum ist geprägt von Anforderungen der Land- und Forstwirtschaft, des Naturschutzes, der Städte und Gemeinden und der Verkehrsplanung. Die Aufgabe des amtlichen Vermessungswesens ist die Bereitstellung von raumbezogenen Geodaten.

Zweckmäßige Nutzung

Dabei werden von der Unteren Vermessungsbehörde die Grundlagen für eine zweckmäßige Nutzung geschaffen und die Daten laufend durch Vermessungen und Fortführungen aktualisiert. Die Untere Flurbereinigungsbehörde bündelt die Interessen der Umwelt-, Agrar- und Raumordnungspolitik in den Neuordnungsverfahren. Dabei werden die Interessenvertreter in die Planung und die Verfahrensabläufe einbezogen.

2018 wurden zwei Verfahren neu angeordnet. Sie betreffen den Hochwasserschutz in Königheim und Gissigheim sowie die Neuordnung des Waldes in Wertheim-Sachsenhausen. Weitere Meilensteine waren die Bekanntgabe des Flurbereinigungsplans in Weikersheim-Hof Aischland sowie die Ausführungsanordnung in Werbach-Niklashausen.

Erhebliche Schwankungen

Dies bedeutet, dass der neue Zustand rechtskräftig geworden ist und Kataster sowie Grundbuch aktualisiert werden können. In der Flurneuordnung Bad Mergentheim (B 19) wurden die Arbeiten am Feldwegenetz abgeschlossen.

Der Technische Abschluss wurde in Creglingen-Sechselbach erreicht. Die Mitarbeiter des Landwirtschaftsamts verwalten, beraten und unterrichten Landwirte, Verbraucher, Behörden und Schüler. Die Verwaltungsgruppe bearbeitet im Vollzug der Brüsseler Agrarbeschlüsse Anträge der Landwirte auf Ausgleichszahlungen. Allein im Jahr 2018 wurden Direktzahlungen in Höhe von 19,5 Millionen Euro an die landwirtschaftlichen Betriebe ausgezahlt. Damit werden die Auswirkungen der erheblichen Schwankungen der Agrarpreise zum Teil abgefedert.

Ebenso werden gesellschaftliche Leistungen der Bauern honoriert, die nicht über den Markt finanziert werden können, beispielsweise in der Bewahrung der Kulturlandschaft.

Das Sachgebiet „Agrarstruktur und Betriebswirtschaft“ bearbeitet schwerpunktmäßig Anträge auf Investitionsförderung und verfasst Stellungnahmen zu Bauanträgen, zur Bauleitplanung, zur Flurneuordnung und zu Naturschutzbelangen. Weitere Sachgebiete sind „Pflanzliche Erzeugung“, „Tierische Erzeugung“ sowie „Ernährung, Haushalt und Verbraucherbildung“.

Sachgebietsübergreifende Aufgaben sind die Erwachsenenbildung und der Unterricht. Hinzu kommen die Beratung der Auszubildenden in landwirtschaftlichen Berufen sowie die Beratungsstelle für Obst, Garten und Landschaft. lra

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019