Anliegen sind gut aufgehoben

Bütthard.Die Pfarrgemeinde Bütthard bietet für alle Gläubigen aus Bütthard und der Region eine Wallfahrt nach Laudenbach an.

Die Wallfahrt beginnt am Samstag, den 29. Juni um 6 Uhr an der Pfarrkirche in Bütthard. Kurz vor Schäftersheim wird wie jedes Jahr eine kurze Rast eingelegt. Der Gottesdienst in der Bergkirche in Laudenbach beginnt dann um zirka 10.30 Uhr nach dem Eintreffen der

...