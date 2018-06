Annahme der Proben

Anzeige

Main-tauber-kreis.Die Annahme von Trichinenproben, die in Tauberbischofsheim durch berechtigte Jäger abgegeben werden, erfolgt ab Montag, 18. Juni, im Technischen Kreishaus, Vermessungs- und Flurneuordnungsamt, Wellenbergstraße 3, in Tauberbischofsheim. Der Zugang befindet sich auf der Straßenseite. Eine Abgabe der Proben in der Fleischhygienestelle, Bödeleinsweg 58, ist dann nicht mehr möglich.

Die Proben werden montags und donnerstags von 8 bis 11 Uhr angenommen. Sofern ein Feiertag auf Montag oder Donnerstag fällt, werden die Proben am jeweils darauf folgenden Tag angenommen. Die Gebühr pro Probe ist unmittelbar zu entrichten. In Zweifelsfällen oder bei Rückfragen steht das Kreisveterinäramt in Bad Mergentheim, Telefon 07931/4827-6253, zur Verfügung. Die Proben können auch bei den anderen bekannten Untersuchungsstellen abgegeben werden, also bei der Tierarztpraxis Claudia Schumann, Schirmbacher Straße 22, Creglingen, beim Veterinäramt, Wachbacher Straße 52, Bad Mergentheim sowie beim Amtlichen Fachassistenten Günter Lutz, Denkmalsiedlung 6, Hundheim.