Annika Müller ist erste Grünkernkönigin

Anzeige

Themen funktionieren

Daran lasse sich erkennen, dass die Themen Radfahren, Wandern und Genuss funktionierten. Mit der Fokussierung auf die Kulinarik habe man zudem einen landesweiten Trend aufgenommen. Dass vor allem ausländische Gäste historisches Erbe, Burgen, Klöster und Gärten schätzten, sei ein zusätzliches Plus für die hiesige Ferienregion. Er selbst werde spätestens im Herbst wieder nach Gamburg kommen, versprach Braun. Dann nämlich werde er eine „Bloggerreise“ unter dem Motto „Geister und Geschichte“ begleiten.

Seinen Abschiedsbesuch stattete Olaf Seifert, Geschäftsführer des Tourismusverbands Franken, den Kollegen vom „Lieblichen Taubertal“ ab. Nach 31 Jahren geht er in den Ruhestand. Dass er stolz auf das Geleistete ist, verdeutlichte er anhand von Zahlen. „24,1 Millionen Übernachtungen und neun Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr bei sieben Mitarbeitern sind ein absolutes Spitzenergebnis.“ Einen Vergleich mit Rheinland-Pfalz oder Brandenburg müsse man nicht scheuen.

Offen für neue Ideen

Den Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, dessen großes Engagement und dessen Offenheit für neue Ideen lobte er in Person von Geschäftsführer Jochen Müssig. Seifert: „Das ,Liebliche Taubertal’ ist ein wesentlicher Bestandteil im fränkischen Tourismus. Bei allen neuen technischen Möglichkeiten mit Vernetzungen und Plattformen stellte er als elementarstes Wesen des Fremdenverkehrs heraus: „Tourismus ist von Menschen für Menschen mit Menschen gemacht.“

Das touristische Geschehen im „Lieblichen Taubertal“ im vergangenen Jahr beleuchtete Geschäftsführer Jochen Müssig und stellte sowohl bei den Gästeankünften als auch bei den Übernachtungen und der Aufenthaltsdauer eine Steigerung gegenüber den Vorjahren fest. Schwerpunkte seien nach wie vor Rothenburg ob der Tauber und das Wertheim Village.

Als Bruttoumsatz wurden in der Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ im vergangenen Jahr 424 Millionen Euro erwirtschaftet, was zu einem absoluten touristischen Beitrag zum Primäreinkommen in Höhe von 211 Millionen Euro führt, was einem Einkommen von gut 8600 Personen entspricht. Bei einem Nettoumsatz von 373 Millionen Euro, fließen rund 9,5 Millionen Euro als Steuereinnahmen an die Kommunen zurück.

Als Alleinkämpfer verloren

„Wichtig ist das Vernetzen, denn als Alleinkämpfer ist man auf diesen Märkten verloren“, hob Müssig die Bedeutung von Zusammenschlüssen in größeren Einheiten hervor. Seit Januar sei der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ auf allen großen Online-Portalen verfügbar. Die Bürgermeister rief er dazu auf, ihre Vermieter zum Mitmachen zu animieren.

Neuauflagen

Bei den Produktlinien setze man auf Bewährtes und dessen Weiterentwicklung. Radeln, der Ausbau zur „ADFC Radreiseregion“, Wandern, Kultur, Wein und Kulinarik würden weiterverfolgt. Ferner seien Neuauflagen von Broschüren in Arbeit. Klares Ziel sei, laut Müssig, auch in diesem Jahr wieder die fünf Sterne für den Radweg „Liebliches Taubertal - der Klassiker“ zu erzielen. Alle am Radweg gelegenen Städte und Gemeinden sollten sich dafür einsetzen, so sein Appell.

Der Jahresrechnung in Höhe von rund 240 000 Euro stimmten die Mitglieder zu, so dass Bürgermeister Elmar Haas die Entlastung beantragte, die einstimmig erteilt wurde. Für das laufende Jahr stehen mit 156 000 Euro weniger Mittel zur Verfügung, weil die Herstellungskosten für das alle zwei Jahre erscheinende Magazin entfällt und der Messestand im vergangenen Jahr erneuert wurde.

Inthronisation

Als „Welturaufführung“ kündigte Landrat Reinhard Frank die Krönung der „Grünkernkönigin“ an. Die Idee dazu entstand in einem Leader-Projekt in Zusammenarbeit mit der Touristikgemeinschaft Odenwald. „Wir haben eine wirklich tolle Grünkernkönigin gefunden“ stellte er die aus Schweigern stammende Annika Müller vor.

Die 19-Jährige besucht die 13. Klasse des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums in Bad Mergentheim und will nach dem Abitur das Lehramtsstudium aufnehmen. Vertraut ist sie mit dem Grünkern seit Kindesbeinen, denn ihre Eltern betreiben eine Grünkernmühle. „Als Grünkernkönigin im Taubertal und Odenwald liegt es mir in den kommenden zwei Jahren am Herzen, den Menschen die kulinarischen Köstlichkeiten unserer Region näher zu bringen sowie diese dafür zu begeistern“, lautete die Thronrede der neuen Majestät, die sich auf ihre Amtszeit und die damit verbundenen Erfahrungen freut.

Donnerstag, 22.03.2018