Anträge für Dürrehilfe stellen

Main-Tauber-Kreis.die Dürre 2018 wurde als Witterungsereignis von nationalem Ausmaß eingestuft. Dies macht den Weg frei für eine finanzielle Beteiligung des Bundes an Hilfsprogrammen der Länder.

Baden-Württemberg beteiligt sich an diesem Hilfsprogramm vorbehaltlich der Bereitstellung der notwendigen Haushaltsmittel. Landwirtschaftliche Betriebe, die wegen der wochenlangen Dürre in ihrer Existenz gefährdet sind, können nun staatliche Hilfe beantragen. Die Antragsfrist endet am 30. November 2018. Antragsformulare und Informationen können im Internet unter www.landwirtschaft-bw.info heruntergeladen werden oder liegen beim Landwirtschaftsamt in der Wachbacher Straße 52 in Bad Mergentheim aus. Fragen beantwortet Andreas Herz vom Landwirtschaftsamt (Telefon 07931/48276305). lra

