Arbeiten im Stehen und bei Hitze ist nicht besonders beliebt

Main-Tauber-Kreis.Für viele war es jahrelang eine Selbstverständlichkeit: Frisch gewaschene Bett- und Tischwäsche wurde gesammelt und dann im großen Korb zur Heißmangel des Caritasverbands im Tauberkreis gebracht. Schloss dieses Serviceangebot im vergangenen Jahr zuerst in Tauberbischofsheim, ist das Aus jetzt auch für die Mangel in der Alois-Eckert-Werkstatt besiegelt. Und zwar früher als geplant.

Eigentlich sollten die Pforten zum „Schwitzkasten“ der Alois-Eckert-Werkstatt erst zum 2. August schließen, letzte Wäscheannahme war auf den 19. Juli terminiert. Doch bereits jetzt ist Schluss. „Die Mangel hat einen technischen Defekt“, so Matthias Fenger, Geschäftsführer des Caritasverbands, auf FN-Anfrage. „Seit Donnerstag, 11. Juli, nehmen wir keine Wäsche mehr an.“

Unverständnis bei Kunden

Kunden, die jahrelang ihre Weißwaren in die Werkstätten gebracht haben, wollten damit auch Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung sichern. „Dort ist immer die Hölle los, und es gibt Arbeit ohne Ende“, so eine Tauberbischofsheimerin. Sie versteht nicht, warum die Mangel schließt, weil auf dem Kundenschreiben kein Grund angegeben ist. Ähnlich geht es auch einer Laudaerin. Sie sieht nicht ein, warum die nette Mangel-Truppe auseinandergerissen wird und die Einrichtung so kurzfristig schließt. Beide Frauen interessiert, was mit den Beschäftigten geschieht, denn sie haben in Gesprächen mit den Mitarbeitern vor Ort den Eindruck gewonnen, dass die Arbeit in der Mangel für sie Erfüllung bedeutet.

Lösung für alle gefunden

Da kann Matthias Fenger beruhigen: „Für sämtliche Beschäftigte wurden neue Arbeitsplätze in anderen Arbeitsgruppen gefunden. Da wir in den Werkstätten ein sehr breit gefächertes Arbeitsangebot haben, sind alle Beschäftigten damit zufrieden, an ihrem künftigen Wunscharbeitsplatz eingesetzt zu werden.“

Auch den Grund für die Schließung der Mangel erläutert der Caritas-Geschäftsführer und wirft einen Blick in die Geschichte. Die Mangel in der Tauberbischofsheimer Dr. Ulrich Straße hinter der AOK öffnete 1992, wurde 2009 in die Albert-Schweitzer-Straße verlegt und schloss zum 1. Oktober 2018.

„Aufgrund der reduzierten Zahl von Beschäftigten war es nicht mehr möglich, eine Gruppe vor Ort in Tauberbischofsheim aufrecht zu erhalten“, so der Caritas-Geschäftsführer. Dieser Fakt trifft nun auch auf die Gerlachsheimer Heißmangel zu.

„Es gibt fast gar keine Beschäftigten mehr, die noch in der Mangel arbeiten wollen“, sagt er. Über sechs Monate habe der Caritasverband versucht, Arbeitskräfte für diesen Bereich zu finden. Doch weil es sich um eine stehende Tätigkeit bei hohen Temperaturen handele, sei dies nicht möglich gewesen.

„Derzeit arbeiten sieben Menschen mit Teilhabebeeinträchtigung an der Mangel. Von diesen sind zudem einige dabei, die bereits im Vorfeld des Umzugs in die neuen Werkstätten angekündigt hatten, nicht mehr an der Mangel arbeiten zu wollen. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden zwölf Beschäftigte benötigt“, verdeutlicht Matthias Fenger. Der Mangelprozess wäre in der Folge nur mit Fachpersonal aufrecht zu erhalten, was nicht dem Reha-Auftrag einer Werkstatt entspräche.

Der Caritas-Geschäftsführer erläutert darüber hinaus, dass sich die Arbeitsgruppen in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung – abhängig von der Auftragslage und den individuellen Fähigkeiten – permanent wandelten. Zudem habe die Vermittlungsquote in den ersten Arbeitsmarkt durch die Anstrengungen der Arbeitsagentur und des Integrationsfachdiensts, verbunden mit finanziellen Anreizen für die Arbeitgeber, zugenommen, was Fenger positiv bewertet. Dass die Heißmangel in der Alois-Eckert-Werkstätte jetzt auch noch einen technischen Defekt aufweist und deshalb zwei Wochen früher als geplant geschlossen werden musste, gehört allerdings nicht ins Konzept. Die Investitionen in eine Reparatur, so der Caritas-Geschäftsführer wäre aber keinesfalls verhältnismäßig gewesen.

