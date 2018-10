Arbeitsmarkt startet im Herbst gut durch

Odenwald-Tauber.Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim ist im Oktober im Vergleich zum Vormonat weiter gesunken. Aktuell sind 8740 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 356 (minus 3,9 Prozent) weniger als im September und 496 (minus 5,4 Prozent) weniger Arbeitslose als im Oktober 2017. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozent gesunken und liegt aktuell bei 2,6 Prozent. In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote 3,0 Prozent.

„Ein guter Start in den Herbst. Vor allem bei den Jüngeren ist die Arbeitslosigkeit noch einmal ordentlich zurückgegangen. Wer aber am wenigsten von der Entwicklung profitieren konnte, sind die Arbeitslosen 50 Plus“, so Karin Käppel, Leiterin der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Aktuell sind 3585 Menschen über 54 Jahren ohne Arbeit. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen liegt bei über 40 Prozent. Und wer einmal arbeitslos geworden ist, tut sich schwer mit einer Neueinstellung.

Fachliche Erfahrungen

„Wobei gerade die Berufs- und Lebenserfahrenen vor dem Hintergrund des demografischen Wandels von sehr großer Bedeutung für die Unternehmen sind. Die meisten werden noch bis 67 Jahren arbeiten, und die Vorurteile, dass über 50-Jährige grundsätzlich weniger flexibel, IT- und Weiterbildungs-affin, aber mehr krank seien, müssen auch noch aus den letzten Köpfen raus. Gerade der Mix aus älteren und jüngeren Mitarbeitern zahlt sich aus, und jeder profitiert von dem anderen“, führt Karin Käppel an.

„Wir können es uns schlichtweg nicht leisten, auf diese gewachsene fachliche Erfahrung zu verzichten“, lautet das Fazit der Agenturleiterin Käppel.

Im Oktober waren 8092 freie Stellen gemeldet, 246 weniger als im Vormonat (minus 3,0 Prozent), jedoch 592 mehr als im Oktober 2017 (plus 7,9 Prozent). Arbeitgeber haben der Arbeitsagentur in diesem Monat 1566 neue Stellen gemeldet.

Main-Tauber-Kreis

Die Arbeitslosenquote im Main-Tauber-Kreis liegt bei 2,4 Prozent (Vormonat 2,6 Prozent). Im Oktober waren 1857 Menschen arbeitslos gemeldet, 115 weniger als im Vormonat und 76 weniger als im Oktober des Vorjahres. 632 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 752 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 581 Stellenangebote gemeldet (Oktober 2017: 605). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 2672; 13,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Neckar-Odenwals-Kreis

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,0 Prozent (Vormonat 3,1 Prozent). Es waren im Oktober 2441 Menschen arbeitslos gemeldet, 95 weniger als im Vormonat, 125 weniger als im Oktober des Vorjahres. 714 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 811 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 245 Stellenangebote gemeldet (Oktober 2017: 298). Der Bestand an Stellenangeboten beträgt insgesamt 1273; 10,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Hohenlohekreis

Im Hohenlohekreis liegt die Arbeitslosenquote bei 2,2 Prozent (Vormonat 2,2 Prozent). Es wurden im Oktober 1467 Arbeitslose gezählt. Das sind 20 weniger als im September und 140 weniger als im Vorjahresmonat. 471 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos und 490 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 237 Stellenangebote im Oktober aufgegeben (Oktober 2017: 372). Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 1533; das sind 2,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

