Armut ganz gezielt bekämpfen

Bronnbach.Professor Dr. Georg Cremer spricht am Donnerstag, 15. März, um 19.30 Uhr, im Bernhardsaal von Kloster Bronnbach zum Thema „Wie Armut bekämpfen?“ Das Thema ist hochaktuell, hat es doch den letzten Bundestagswahlkampf bis in die Koalitionsverhandlungen hinein mitbestimmt, als es um die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit in der Gesellschaft ging.

Dr. Georg Cremer war von 2000 bis 2017 Generalsekretär des deutschen Caritasverbandes. Zuvor war er bei Caritas International für die Katastrophenhilfe in Asien und soziale Programme in Osteuropa tätig. Aktuell lehrt er als Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Freiburg.

Der Rotary Club Wertheim will mit diesem Vortrag alle ansprechen, die sich Gedanken um die Zukunft Deutschlands machen. Wie immer istdie Veranstaltung öffentlich bei freiem Eintritt. rc