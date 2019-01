Attraktive Angebote zu Ostern

Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ hat für die Osterzeit und das Osterfest einen Angebotsflyer veröffentlicht. Darin werden Reiseangebote und Freizeitmöglichkeiten beschrieben.

Main-Tauber-Kreis. „Die Reiseangebote für die Osterzeit und das Osterfest kombinieren häufig Kultur und kulinarische Genüsse“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig. Interessierte Gäste können beispielsweise den Aufenthalt mit einem Besuch in den zahlreichen Museen im „Lieblichen Taubertal“ verbinden – beispielsweise im mittelalterlichen Kriminalmuseum in Rothenburg, im Fingerhutmuseum in Creglingen, im Deutschordensmuseum in Bad Mergentheim, im Tauberfränkischen Museum im Kurmainzischen Schloss in Tauberbischofsheim, im Museum zum Pfeiferhannes in Niklashausen oder im Grafschafts- bzw. Glasmuseum Wertheim.

Kulinarisch wird der Aufenthalt durch den Genuss lokaler und regionaler Produkte gekrönt, beispielsweise dem an der Tauber gebrauten Bier oder den noch jungen Weinen von 2018. „Die Ostertage bieten sich aber auch bereits für die ersten Fahrradausfahrten an“, weist Geschäftsführer Jochen Müssig auf weitere Gelegenheiten hin. Hier bietet sich insbesondere eine Tour auf dem erneut vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) mit fünf Sternen zertifizierten Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ an.

Aktuell können im „Lieblichen Taubertal“ noch Winterwanderungen unternommen werden. Eine Tour auf dem Panoramaweg „Liebliches Taubertal“ von Rothenburg bis Freudenberg Wanderfreunden bringt die herrliche Kulturlandschaft zur Winterzeit näher. „Gerade im Winter ergeben sich besonders schöne Fernblicke von den Höhen hinein ins Taubertal“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig. Die Wanderung ist in familienfreundliche Etappen gegliedert und sieht Zwischenstopps in den Städten und Gemeinden vor, die an dieser Route liegen. Dies sind Creglingen, Weikersheim, Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen, Tauberbischofsheim, Werbach, Wertheim und Freudenberg.

Weitere Infos zum Wandern und Radeln sowie für die Osterzeit im „Lieblichen Taubertal“ gibt es kostenfrei für Interessenten beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet: www.liebliches-taubertal.de. tlt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019