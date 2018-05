Auf den Spuren der Zisterzienser wandeln

Anzeige

Junge Entdecker können sich am Dienstag, 29. Mai, auf eine Erlebnisführung freuen. Ab 14 Uhr startet die Kindererlebnisführung „Entdecke, wie die Mönche lebten“ und bringt den jungen Besuchern spielerisch das Leben der Mönche und die Klostergeschichte näher. Kulturgeschichte wird auf mitreißende und altersgerecht Weise interaktiv für Kinder zwischen sechs und 14 Jahren vermittelt. Die Führung wird individuell an das Alter der Kinder angepasst und dauert zirka eineinhalb Stunden.

Neben einem Besuch der Klosterkirche und des Kreuzgangs wird der klösterliche Tagesablauf eines Bronnbacher Novizen in den Räumen des Klosters durch die Fantasie der Kinder zum Leben erweckt werden.

Der Teilnahmebeitrag wird erhoben. Ein Getränk für die Kinder ist im Preis inbegriffen.

Ein besonderes Erlebnis findet am Samstag, 26. Mai, ab 11 Uhr statt. Bei einer Kanufahrt auf der Tauber von der Burg Gamburg bis zur Abtei wird die Landschaft zwischen der Stauferburg und dem Zisterzienserkloster zu Wasser erkundet. Vorbei an Eulenschirbenmühle, dem Amorbach bis zum Mühlkanal des Klosters berichtet Kurt Lindner in einer historischen Zeitreise spannende Geschichten und Sagen über das Schaffen und Leben der Anwohner zur Zeit der Ritter und Mönche.

Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Im Preis enthalten ist die Kanuleihgebühr, eine Führung durch Gamburg und Kloster Bronnbach sowie eine Brotzeit mit Getränk. An Wechselkleidung sollte gedacht werden.

Eine Voranmeldung zu den Sonderführungen ist nötig und kann unter Telefon 09342/ 935 20 20 20 oder per E-Mail an info@kloster-bronnbach.de erfolgen. lra

