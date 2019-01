Auf romantischer Fahrt nach Coburg

Main-Tauber-Kreis.Die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte Würzburg und der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ bieten auch in diesem Jahr eine Sonderfahrt mit dem Dampfzug an. Sie führt am Sonntag, 29. September, nach Coburg. Wegen Tunnelarbeiten bei Wittighausen findet die Fahrt ausnahmsweise im September statt. Der Kartenvorverkauf ist bereits gut angelaufen.

Die romantische Nostalgie-Reise startet um 7.38 Uhr in Tauberbischofsheim. Weitere Zustiege sind in Lauda, Grünsfeld, Wittighausen, Geroldshausen, Würzburg Hauptbahnhof, Rottendorf, Schweinfurt und Hassfurt/Main möglich. Die Ankunft in Coburg ist für 11.35 Uhr geplant.

Die Aufenthaltsdauer in Coburg beträgt rund viereinhalb Stunden. Wer möchte, kann an einer Stadtführung teilnehmen, bevor es am Nachmittag wieder zurück ins Taubertal geht. Die Stadtführung muss beim Kauf der Karte mitgebucht werden.

Auf der Rückfahrt fährt die Dampflok bis Würzburg. Von Würzburg bis Lauda zieht eine Diesellok die Wagen.

Von Lauda nach Tauberbischofsheim wird ein kostenfreier Sonderbus eingesetzt.

„Die Dampfzugsonderfahrt vermittelt Eisenbahnnostalgie und ist ein beliebtes Ereignis für Jung und Alt. Häufig sind Familien mit ihren Kindern oder Enkeln dabei und erfreuen sich an diesem einmaligen Erlebnis“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig.

Veranstalter der Fahrt ist die Deutsche Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, Ortsgruppe Würzburg. Weitere Informationen und Karten gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon: 09341/825806, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, Internet: www.liebliches-taubertal.de, der Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte, www.bw-wuerzburg.de, der Tourismusregion Wertheim, Telefon 09342/935090, und der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber, Telefon 09343/62140, in Lauda. tlt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019