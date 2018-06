Aus provokantem Blickwinkel

Anzeige

Rothenburg/Creglingen.Die „Artgenossen“ sind wieder da: Nach einjähriger Pause kehrt die Künstlervereinigung zurück ins Rampenlicht - und das provokativ und kreativ, trägt die neue Ausstellung doch einen im ersten Moment ungewöhnlichen Titel: „Schnäppchenjäger“. Die Ausstellung findet vom 2. bis 15. Juli im Rathausgewölbe statt, die Vernissage ist am Sonntag, 1. Juli, um 15 Uhr.

Die diesmal zehn Künstler aus Rothenburg und Umgebung spielen mit dem Begriff, den man eher mit dem Besuch eines Discounters statt mit einer Ausstellung in Verbindung bringt. Ob sich die Artgenossen als Schnäppchenjäger sehen oder sich kritisch mit der Schnäppchenjagd auseinandersetzen, lässt sich am besten beim Besuch der Ausstellung erkunden. Der Eintritt ist frei.

Sie waren in der Vergangenheit schon auf der Suche nach einem neuen Planeten, entdeckten im vermeintlichen Paradies so manche Paranoia – und diesmal gehen sie auf Schnäppchenjagd. Oder jagen sie stattdessen die Schnäppchenjäger? Jene Spezies also, die nicht nur montags oder donnerstags die großen Discounter flutet, sondern die quasi rund um die Uhr – der moderne Versandhandel macht’s möglich – nach günstigen Angeboten giert. Billig reicht nicht, es muss billiger sein oder besser gleich am allerbilligsten. Dass diese auf den Preis fixierte Form des Einkaufs ihre Schattenseiten hat, sieht man nicht zuletzt an der Landwirtschaft, die auf Masse setzt, um ihre Produkte billig an die Kunden bringen zu können.