Ausbildung zum Dorfhelfer

Main-Tauber-Kreis.Die Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell bietet ab November wieder einen Lehrgang zum staatlich geprüften und anerkannten Dorfhelfer oder zur Dorfhelferin an. Es gibt noch wenige freie Plätze.

Kinder betreuen, sich flexibel auf einen fremden Haushalt einstellen und diesen zeitweise managen sind Aufgaben, die von einer Dorfhelferin oder einem Dorfhelfer übernommen werden, wenn die Mutter ausfällt. Interessenten sollten mehrjährige Erfahrungen im eigenen Haushalt haben oder von Beruf Hauswirtschafter sein. Der Kurs richtet sich an Familienfrauen oder -männer, die berufsbegleitend einen qualifizierten Berufsabschluss anstreben und damit dem wachsenden Bedarf an Einsatzkräften in privaten Notsituationen gerecht werden.

Das Bildungsangebot wird monatlich in einwöchigen Unterrichtsblöcken unterrichtet und erstreckt sich insgesamt auf 20 Wochen in zwei Jahren. Die erfolgreich abgelegte Prüfung führt zur Berufsbezeichnung als staatlich geprüfte Dorfhelferin.

Weitere Auskünfte erteilt Gabriele Großkinsky, Fachbereichsleiterin Hauswirtschaft an der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell, unter der Telefonnummer 0 79 44 / 91 73 11 oder per E-Mail an gabriele.grosskinsky@akademie-kupferzell.de. l ra

