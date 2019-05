Austausch zu Mobilfunk- und Breitbandausbau

Main-Tauber-Kreis.Auf Vermittlung der Bundestagsabgeordneten und Kreisrätin Nina Warken besuchte kürzlich der Parlamentarische Staatssekretär Steffen Bilger, MdB, das Landratsamt Main-Tauber-Kreis. Steffen Bilger ist im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur unter anderem zuständig für den Breitband- und Mobilfunkausbau. Empfangen wurde er von Erstem Landesbeamten Dr. Ulrich Derpa im Beisein des Dezernenten für Kreisentwicklung und Bildung, Jochen Müssig.

Zügig vorangebracht

Der Main-Tauber-Kreis als nördlichster Landkreis Baden-Württembergs hat in den vergangenen Jahren den Breitbandausbau zügig vorangebracht. Noch im Mai soll die Umsetzung des Basiskonzepts zum Breitbandausbau abgeschlossen werden. Hierüber und über den Mobilfunkausbau im Landkreis tauschten sich Steffen Bilger, Nina Warken, Dr. Ulrich Derpa und Jochen Müssig aus.

Müssig erinnerte noch einmal daran, dass im Jahr 2016 in den Gremien noch über den Weg des Breitbandausbaus diskutiert wurde. Zur Auswahl standen das Betreibermodell oder das Wirtschaftlichkeitslückenmodell. Glücklicherweise, so die Vertreter des Landkreises, wurde das Wirtschaftlichkeitslückenmodell ausgewählt. Dabei wird der Betrag ermittelt, den ein Anbieter zusätzlich benötigt, um innerhalb von sieben Jahren ein erweitertes Telekommunikationsnetz wirtschaftlich zu betreiben, und dieser Betrag wird als so genannter verlorener Zuschuss gezahlt. Damit war es möglich, den Main-Tauber-Kreis in kürzester Zeit nahezu flächendeckend an das schnelle Internet heranzuführen. In den weiteren Stufen sollen nun die Schulen, die Gewerbegebiete und die verbliebenen „weißen Flecken“ mit Glasfaser ausgestattet werden. „Hierbei sind wir dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie den Bundestagsabgeordneten Nina Warken und Alois Gerig für ihre Unterstützung und vor allem die Bewilligung der Fördergelder überaus dankbar“, sagte Dezernent Jochen Müssig.

Erster Landesbeamter Dr. Ulrich Derpa ergänzte, dass mittelfristig auch die innerörtliche Breitbanderschließung erfolgen soll. Steffen Bilger dankte dem Main-Tauber-Kreis für sein zügiges Vorgehen und sagte, dass neben dem Ausbau vor allem auch das Thema „Mittelabfluss“ berücksichtigt werden muss. Gemeinsam mit dem Landkreis Rottweil ist der Main-Tauber-Kreis in Baden-Württemberg der Landkreis, der bisher beim Bund die höchsten Finanzmittel abgerufen hat. „Dies begrüßen wir, denn gegenüber dem Bundestag müssen wir nachweisen, dass die Förderprogramme genutzt werden und greifen“, erklärte Steffen Bilger.

Zum Mobilfunkausbau wurde der Parlamentarische Staatssekretär darüber informiert, dass Vertreter der drei großen Kommunikationsunternehmen Telefonica, Vodafone und Telekom bereits zwei Mal einen Bericht in den Kreistagsgremien abgegeben haben. Hierbei hat sich insbesondere die Telekom als sehr engagiert gezeigt, gefolgt von Vodafone. „So haben sowohl Telekom als auch Vodafone für das Jahr 2019 weitere Erweiterungs- und Ertüchtigungsvorhaben angezeigt“, ergänzte Jochen Müssig.

In diesem Zusammenhang erklärte Steffen Bilger, dass in Kürze ein Wettbewerb zum Ausbau von 5 G geschaffen wird. Dieser Wettbewerb sieht vor, dass bis zu 50 Modellregionen in Deutschland gebildet werden sollen. Gute Ideen werden aufgegriffen und konzeptionell sowie bei einer sich anschließenden Bewilligung auch bei der Umsetzung entsprechend gefördert werden. Noch im Frühjahr soll der Wettbewerb starten.

„Hieran haben wir großes Interesse“, erklärte Erster Landesbeamter Dr. Ulrich Derpa. „Und wir werden auch für diesen Wettbewerb interkommunal und mit wissenschaftlicher Unterstützung vorangehen“, fügte Jochen Müssig hinzu. lra

