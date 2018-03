Auszeit für die Seele

Anzeige

In Beratungsgesprächen in schwierigen Lebenssituationen wird ganz häufig die Frage gestellt: Was tun Sie in dieser Zeit für sich selber? Was würde Ihnen jetzt Freude machen und Kraft geben? Wie gut sind Sie zu sich selber?

So eine seelische Bilanz, das Gutsein zu sich selber, ist ungeheuer wichtig, weil wir Menschen auf Dauer nur das für andere tun können, was wir für uns selber getan haben.

Das weiß auch Jesus und so formuliert er nicht umsonst: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Mk 12,31) Die Nächstenliebe funktioniert nur so weit, wie ich mich selbst auch liebe und für mich Sorge trage.

Deshalb nimmt auch Jesus sich selbst immer wieder Auszeiten: 40 Tage in der Wüste, bevor er öffentlich auftritt. Immer wieder zieht er sich zum Gebet in die Stille zurück.

Glückliche Augenblicke

Im Evangelium des zweiten Fastensonntages (Mk 9,2-10) sind Jesus und seine Jünger an einem Punkt angelangt, an dem sie viel zu leisten haben. Alltagsarbeit, die an die Substanz ging. Predigten, Auseinandersetzungen mit Menschen, die Jesus und das, was er sagte, nicht annehmen konnten. Dazu noch die Gewissheit, dass es nicht gut ausgehen wird, dass Jesus einiges zu erleiden haben wird.

An diesem Punkt führt Jesus seine Jünger auf einen hohen Berg. Endlich wieder einmal etwas anderes erleben. Nach vielen Auseinandersetzungen, so viel Leid und Tod, endlich einmal wieder einen glücklichen Augenblick erleben und in Ruhe durchatmen können. Alles hinter sich lassen können. Und dann: In der Ruhe und der Entspannung, an dem Ort, an dem für einen Moment die Alltagssorgen hinter ihnen bleiben, geschieht es: Jesus und mit ihm seine besten Freunde erfahren, was eigentlich der Kern ihres Tuns und ihres Lebens ist. Die Stimme, die sagt: „Du bist mein geliebter Sohn“ kann abseits des Trubels und abseits der vielen Arbeit und Verantwortung wieder einmal wahrgenommen werden. Die Grundbotschaft Jesu, die an die Anfänge, an die Taufe Jesu anknüpft. Diese gute Grundbotschaft, dieses Gutsein zu sich selbst, braucht auch Jesus, brauchen auch seine Freunde, um Kraft für ihren Alltag zu finden. Hier geht es Jesus und den Jüngern nicht anders als uns heute. So kann er sich wieder auf den Weg ins Tal machen und tun, worauf es ankommt.

Jens Jörgensmann, Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit L.A.M.M. im Dekanat Mergentheim

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.02.2018