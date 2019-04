Autobahn vor Hitzeschäden schützen

Main-Tauber-Kreis.„Das Straßennetz in Baden-Württemberg wird weiter konsequent saniert und ertüchtigt. Die Mittel dafür werden effektiv eingesetzt“, teilte Verkehrsminister Winfried Hermann zum Sanierungsprogramm 2019 für die Straßeninfrastruktur im Land mit.

Rund 515 Millionen Euro plant die Landesstraßenbauverwaltung dafür im laufenden Jahr 2019 ein. Aufgrund des Erhaltungsprogramms 2017-2019 an Bundesstraßen und des Erhaltungsprogramms 2017-2020 an Landesstraßen ist sichergestellt, dass sich die Maßnahmen streng am Bedarf orientieren. Die Programme dienen auch als Maßstab für die bedarfsgerechte Verteilung der Haushaltsmittel auf die vier Regierungspräsidien und sind maßgebender Leitfaden bei der Festlegung der jährlichen Sanierungsbauprogramme.

„Dieses Vorgehen hat sich in den letzten Jahren sehr bewährt“, betonte Minister Hermann. „Zur Beseitigung der Defizite in der Straßeninfrastruktur wurde ein guter Weg eingeschlagen, den es konsequent weiterzuverfolgen gilt. Die Aufstockung der Sanierungsmittel im Landesstraßenbau hat und wird weiterhin wesentlich zur Erreichung der Ziele beitragen.“

„Auch im Jahr 2019 läuft die Sanierung der Bundesfern- und Landesstraßen auf Hochtouren weiter. Insgesamt werden landesweit mehr als 300 neue Maßnahmen umgesetzt“, sagte Minister Hermann. An den Bundesfernstraßen werden voraussichtlich rund 370 Millionen Euro und an den Landesstraßen rund 145 Millionen Euro in den Erhalt der Straßeninfrastruktur investiert. „Auch in diesem Jahr werden die Bauwerke wieder eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Infrastruktur einnehmen“, erläuterte der Verkehrsminister.

Das Sanierungsprogramm 2019 beinhaltet auch wieder Maßnahmen an Autobahnen, bei denen die Gefahr des Auftretens von Hitzeschäden – den sogenannten Blow-ups – besteht. Im Zuge der A 81 werden bei drei Autobahnabschnitten die Betonfahrbahnen entspannt oder durch eine Fahrbahndeckenerneuerung vor Hitzeschäden geschützt: In Richtungsfahrbahn Würzburg zwischen Tunnel Hölzern und Anschlussstelle Möckmühl sowie zwischen Anschlussstelle Osterburken und Anschlussstelle Boxberg; Richtungsfahrbahn Heilbronn zwischen Anschlussstelle Möckmühl bis kurz hinter die Anschlussstelle Neuenstadt. Im laufenden Jahr werden somit keine hitzebedingten Geschwindigkeitsreduzierungen im Zuge der A 81 mehr erforderlich.

Fahrbahndeckenerneuerungen wird es auf der A 81 in Höhe des Parkplatzes Holzspitze einer Länge von fünf Kilometern und auf der Gemarkung Gerchsheim in einer Länge von acht Kilometern geben.

Auf der B 27 wird die Fahrbahndecke auf 950 Metern zwischen Bad Mergentheim und Stuppach erneuert. Die Ortsdurchfahrt Boxberg (B 292) wird auf einer Länge von 1,2 Kilometern ebenfalls saniert.

Bei der Landesstraße L 579 steht die Verbindung zwischen Kupprichhausen und Lengenrieden in einer Länge von 1,7 Kilometern an sowie die Ortsdurchfahrt Lengenrieden mit einer Länge von 450 Metern. Auch die Ortsdurchfahrt Mondfeld (L 2310) erhält auf einer Länge von 1,1 Kilometern eine sanierte Straßendecke.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019