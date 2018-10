Autobahn war voll gesperrt

Bad Rappenau.Wegen des Brandes eines Autos musste am Donnerstagmorgen die A 6 bei Bad Rappenau voll gesperrt werden. Nach einem kleinen Unfall zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Untereisesheim stockte der Verkehr in Richtung Nürnberg, was ein 26-Jähriger offenbar zu spät bemerkte. Sein Audi prallte gegen das Heck eines VW Amarok, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen Ford Fiesta geschoben wurde. Der Fiesta wurde nach vorne gegen das Heck eines VW Golf geschleudert. Der Audi begann zu brennen. Die Berufsfeuerwehr Heilbronn und die Freiwillige Feuerwehr Bad Rappenau konnten nicht verhindern, dass das Fahrzeug total ausbrannte. Der Fahrer des Fiesta musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden.

