Azubis sollten Lehrstellen-Check machen

Main-Tauber-Kreis.Heute Schüler, morgen Azubi – der Countdown läuft: Rund fünf Monate vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres registriert die Arbeitsagentur noch 691 offene Lehrstellen im Main-Tauber-Kreis. Darunter sind 41 freie Ausbildungsplätze in Hotels und Gaststätten. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hingewiesen.

Die Palette an Berufen in der Gastro-Branche reiche vom Koch über die Hotel- und Restaurantfachfrau bis zum Kellner als Fachkraft im Gastgewerbe. Vom Luxus-Hotel mit Gourmetküche bis zum Schnellrestaurant, von der Frühstückspension bis zum Tagungshotel: „Wer in die Hotellerie einsteigt, kann die Karriereleiter hochklettern. Aber: Ob Küchenchef oder Hoteldirektorin – eine solide Ausbildung ist immer das Fundament für eine gute Laufbahn im Beruf“, sagt Burkhard Siebert.

Die NGG hat mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) vereinbart, dass grundsätzlich jedem Azubi ein Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und eine geregelte Arbeitszeit zustehen. Auch Restaurants und Hotels, die nicht zum Dehoga gehören, sind gezwungen, sich daran zu halten. Außerdem empfiehlt der Geschäftsführer der NGG Heilbronn Jugendlichen, bei der Auswahl des Ausbildungsbetriebes im Main-Tauber-Kreis genau hinzugucken: „Das Geld, das ein Azubi verdient, muss passen. Dafür hat sich die NGG starkgemacht und per Tarifvertrag eine Ausbildungsvergütung herausgehandelt. Die sollte der Ausbildungsbetrieb auf jeden Fall bezahlen. Wichtig ist, sich hier nicht über den Tisch ziehen zu lassen.“