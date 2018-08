Bäume biegen sich unter ihrer süßen Last

Anzeige

Was sich auf vielen Streuobstwiesen in der Region zeigt, ist für die Bäume von Simone Flicker noch kein Problem: Die Früchte werden nicht überdurchschnittlich häufig abgeworfen.

Früher, aber nicht extrem früh, beschreibt die Sonderrieterin die Apfelernte Anfang August. Hier hatte ihr das Wetter doch noch in die Karten gespielt. Durch die hohen Temperaturen, die auch nachts nicht abkühlten, hätten die Früchte kaum Farbe angesetzt, und die Reife sei nicht ganz so rasant fortgeschritten. „Wäre es über Nacht kühler geworden, hätten wir vielleicht schon im Juli mit dem Pflücken beginnen müssen“, freut sie sich, dass die Farbe nun kommt.

Mengenmäßig kann sich Simone Flicker nicht beschweren. Problematisch werde aber der Absatz. Die „Unmengen an Obst, auch in den osteuropäischen Ländern“ bereiten ihr noch etwas Bauchweh. Sie setzt daher auf die regionale Vermarktung, im eigenen Hofladen.

Markus und Thomas Behringer aus Bobstadt pflichten ihr bei. „2018 ist ein Obstjahr.“ Zwölf Hektar Apfelbäume bewirtschaften die beiden Brüder, dazu kommen noch zwei Hektar mit Zwetschgen, Kirschen und Birnen. „Generell sieht das Jahr 2018 für uns gut aus – bis auf die Hitze“, gibt Markus Behringer zu bedenken. „Die letzten Monate waren im Durchschnitt zu warm und haben den Reifeprozess beschleunigt“, so Behringer. „Es war konsequent zu warm.“

Die Trockenheit wird für einen gewissen Ernteausfall sorgen. „Die Größe der Äpfel ist aber in Ordnung“, findet der Inhaber. Er spricht von einem guten Ergebnis bei den Frühsorten. Für die späteren Sorten hofft auch er auf den ersehnten Regen. „Derzeit liegt das Wachstum der Äpfel einfach still.“ Die Bäume zu wässern, sei der berühmte „Tropfen auf den heißen Stein“. Das helfe nur, um die Stämme am Leben zu erhalten. Die Größe der Äpfel könne man so nicht mehr retten. Und er hat häufig „ungebetene Gäste“ auf seinen Plantagen: „Die Vögel finden bei der Trockenheit kein Wasser und holen sich die Flüssigkeit oft aus den Äpfeln.“

Behringer geht beim Ertrag auch in diesem Jahr von Einbußen aus. Wie groß die sein werden, müsse sich erst zeigen. Bei den Zwetschgen ist das ähnlich. „Die Bäume hängen brechend voll, aber der Preis ist im Keller“, erzählt er. Zufrieden war er mit der Kirschen-Ernte, die gut ganz gelaufen sei.

Die frühe Ernte trägt auch bei den Obstannahmestellen in der Region Rechnung. Sven Geier, Inhaber des Lagerhauses in Hochhausen, will ab dem morgigen Freitag langsam durchstarten und die ersten Äpfel angenehmen. Das Obst geht dann an die Kelterei Klumpf. „Durch die extrem trockene Witterung fallen die Früchte von den Bäumen.“ Damit das Obst nicht verdirbt, habe man sich entschlossen, zehn Tage früher mit der Annahme zu beginnen als geplant. Wichtig sei allerdings, dass das Streuobst für die Weiterverarbeitung faulfrei und gesund sei. Trotz Hitze und Trockenheit rechnet Geier mit einem überproportionalen Erntejahr. „Wir leben in der Hoffnung und Spannung der Natur.“

„Gutes Apfeljahr“

Von einem guten Apfeljahr spricht Laura Karl. „Die Bäume hängen brechend voll.“ Die Inhaberin der Fruchtsaftkelterei Karls Säfte in Gerchsheim weiß aber, dass es schwieriger wird, das Obst zu pressen. „Die Streuobstäpfel sind durch die Trockenheit nicht so saftig, aber dafür süßer“, erklärt sie. Auch sie betont, dass das Fallobst durch die Fäulnis weniger nutzbar ist. Deshalb hat sie entschieden, das Obst eine Woche früher als geplant, bereits am 20. August, anzunehmen.

Die junge Mutter, die den Betrieb in der dritten Generation führt, möchte die heimischen Streuobstwiesen erhalten. Deshalb werde sich der Preis für Lohnware nicht erhöhen. „Der Aufwand, die Äpfel zu sammeln, soll sich auch lohnen.“ Deswegen bleibe der Apfelsaft als Lohnware signifikant günstiger.

Die Apfelernte wird durch späte Sorten wie „Braeburn“ oder „Fuji“ noch bis Mitte Oktober dauern. Für die Verbraucher haben aber alle eine frohe Kunde: Regionales Obst wird es in ausreichender Menge geben – ob knackig zum Reinbeißen oder flüssig als Saft.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.08.2018