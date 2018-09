Bäume müssen auf Gesundheitszustand überprüft werden

Main-Tauber-Kreis.Die Wälder leiden unter den Folgen des heißen und trockenen Sommers. Um Folgeschäden vorzubeugen, bittet das Forstamt die Waldbesitzer, die Bäume auf ihren Waldgrundstücken auf den Gesundheitszustand hin zu überprüfen.

Grundsätzlich müssen Bäume, die von Schädlingen befallen sind, eingeschlagen werden, um schlimme Folgen zu verhüten.

Borkenkäfer an Fichten

„Höchste Gefahr droht dem Wald vom Fichtenborkenkäfer. Die Fichten sind durch die extreme Hitze und die lang andauernde Trockenheit geschwächt, so dass sie einem Käferbefall nicht viel entgegensetzen können. Werden befallene Bäume nicht rasch eingeschlagen und entfernt, kann sich die Käferpopulation sehr rasch aufbauen. Je frühzeitiger ein Befall entdeckt wird, umso besser“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Das erste Anzeichen sei braunes Bohrmehl an den Rindenschuppen oder an Spinnweben am Stammfuß. Später platze die Rinde am oberen Stamm ab. Erst ganz zum Schluss verfärbe sich die grüne Krone, und die Nadeln fielen ab.

„Befallene Bäume müssen rasch eingeschlagen werden. Das gilt auch für Bäume, die ohne sichtbaren Käferbefall dürr geworden sind“, so die Verantwortlichen.

Das Holz soll in Stammteile von 5,15 Meter Länge aufgearbeitet werden, Mindestdurchmesser am dünnen Ende 14 Zentimeter mit Rinde. Dann soll das Holz auf einen zentralen Lagerplatz gebracht werden. Den genauen Lagerplatz für das von Schädlingen befallene Holz nenne der Revierförster.

Waldbesitzer sind nach den Bestimmungen des Landeswaldgesetzes und des Pflanzenschutzgesetzes verpflichtet, zur Abwehr von Waldschäden ihre Waldbestände zu kontrollieren, alle vom Borkenkäfer befallenen Bäume einzuschlagen und das befallene Kronenmaterial zu beseitigen.

Absterbende Eschen

„Borkenkäfer kennen keine Grenzen und befallen ausgehend von einem Befallsherd alle benachbarten Waldbestände“, wird in der Pressemitteilung weiter betont..

Um das zu vermeiden, werde das Forstamt im Bedarfsfall eine forstaufsichtliche Anordnung zur Borkenkäferbekämpfung erlassen.

„Viele Eschen sind vom Eschentriebsterben betroffen. Erkrankte oder absterbende Eschen werden häufig zusätzlich von einem Pilz befallen, der sehr schnell die Wurzeln des Baums zerstören kann, so dass die Standfestigkeit wesentlich beeinträchtigt wird. An Straßen, Bahnlinien und Wegen ist die Verkehrssicherheit dann nicht mehr gewährleistet.“

Das Forstamt ruft deshalb die Waldbesitzer dazu auf, ihre Waldparzellenso schnell wie möglich, jedoch bis spätestens Ende September, auf den Gesundheitszustand der stärkeren Eschen zu überprüfen. Dies erfolgt über die Einschätzung der Belaubung des einzelnen Baums.

„Eschen, die schon kahl sind oder nur noch wenig Blätter haben, sind Risikobäume. Sie müssen spätestens im Winter eingeschlagen werden, um schlimmere Folgen und eine Ausbreitung des Schädlingsbefalls zu verhindern. Beim Einschlagen der Bäume ist Vorsicht geboten. Die Arbeit ist gefährlich, weil Äste oder Kronenteile abbrechen können.“

Vorzeitiger Laubfall an Buchen

Auch die Buchen seien von der Hitze und Trockenheit stark betroffen: „Es ist zu erwarten, dass Bäume, die jetzt schon ihr Laub abgeworfen haben, im nächsten Frühjahr nicht mehr austreiben oder von Pilzen und Käfern befallen werden. Das Forstamt empfiehlt, diese Bäume jetzt ebenfalls zu markieren und im Winter einzuschlagen.“ lra

