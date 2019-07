Bechippung geht weiter

Main-Tauber-Kreis.Die Ausstattung sämtlicher Abfallbehälter mit Chips geht im Main-Tauber-Kreis weiter. Die Bechippung in Freudenberg, Königheim und Külsheim mit jeweils allen Ortsteilen findet in der Zeit von Montag, 8. Juli, bis Freitag, 12. Juli statt. Dazu ist die Mithilfe der Bevölkerung wichtig.

Mittels eines Bürgeranschreibens erhält jeder Haushalt Informationen, was zu tun ist und welche Müllgefäße zu dem Haushalt registriert sind. Dem Schreiben liegen Aufkleber bei. Diese sind auf den jeweiligen Deckel der Müllgefäße zu kleben. Am mitgeteilten Termin müssen dann alle Gefäße an den Straßenrand gestellt werden. Wurde das Gefäß erfolgreich bechippt, klebt an der Seite ein Aufkleber. Die Tonne kann zurückgeholt werden; die Bechippung ist abgeschlossen. Der Chip enthält oder sammelt keine personenbezogenen Daten. Auf dem Transponder ist nur eine weltweit einmalige Nummer gespeichert. Das System ist aus datenschutzrechtlicher Sicht unbedenklich. Während der Bechippungsphase kann es zu Verzögerungen bei der Auslieferung von bestellten Tonnen kommen.

Weite Informationen gibt es unter der Hotline 09341/82-4005 oder unter www.main-tauber-kreis.de/identsystem. awmt

