Kompetente Experten: Das Projekt „Begegnungen in der Trickfilmwerkstatt“, der Schule im Taubertal, wurde mit dem Schulpreis der Dieter-Schwarz-Stiftung für das beste Medienprojekt 2018 ausgezeichnet. Für das Projekt, das seit Juni 2017 in Kooperation mit dem Matthias-Grünewald-Gymnasium Tauberbischofsheim und dem Kreismedienzentrum in Distelhausen läuft, gab es den mit 20 000 Euro dotierten dritten Platz.

© Werner Palmert