Beim Wettbewerb um Nachwuchskräfte mithalten

Heilbronn.Damit das Handwerk auch künftig den Menschen eine gute berufliche Perspektive bietet und für potenzielle Auszubildende attraktiver wird und bleibt, muss sich die Qualität der Ausbildung weiter verbessern. Eine Forderung, die der Vizepräsident der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, Markus May, in der Vollversammlung wieder zum Thema machte. In der öffentlichen Wahrnehmung, so May, müssen handwerkliche Berufe gegenüber anderen Ausbildungsberufen deutlich Boden gut machen, um im Wettbewerb um Nachwuchskräfte mithalten zu können.

In seinem Maßnahmenkatalog forderte der Vizepräsident unter anderem eine Ausbildungsumlage nach dem Vorbild des Baugewerbes. Die Qualität der betrieblichen Ausbildung hänge ebenso davon ab, wie gut die Ausbilder qualifiziert seien. Dazu gehöre auch die notwendige Qualifizierung dieses Personenkreises in der Arbeitswelt 4.0. Bei einer Novellierung des Berufsbildungsgesetzes sollte die Ausbilder-Eignungsverordnung verbindlich gemacht und eine regelmäßige verpflichtende Weiterbildung des Ausbildungspersonals im Gesetz verankert werden.

Einheitliche Standards

Außerdem müsse im Prüfungswesen des Handwerks gewährleistet sein, dass möglichst einheitliche Qualitätsstandards eingehalten werden. Mitglieder des Prüfungsausschusses sollten ebenfalls verpflichtend an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen. In einer Aussprache kam auch das Thema „Rückkehr zur Meisterpflicht“ in verschiedenen Handwerksberufen zur Sprache. Die Abschaffung der Meisterpflicht für 53 von 94 Handwerksberufen habe spürbare Folgen hinterlassen, wie Kammerpräsident Ulrich Bopp betonte. Weniger Fachkräfte, weniger Ausbildung bedeuten nicht selten Klagen über Qualitätseinbußen bei den Handwerkerleistungen.

Die Hoffnung, durch die Novellierung der Handwerksordnung mehr Fachkräfte zu bekommen, habe sich nicht erfüllt, so Kammerpräsident. Es sei an der Zeit, Fehlentwicklungen in manchen Berufen rückgängig zu machen. Dies gestalte sich aber schwierig, weil man hier mit der bestehenden Rechtslage in Konflikt gerate, denn die Berufswahlfreiheit sei per Gesetz garantiert. Auch für Vizepräsident May hat sich der Meisterbrief als „Qualifikations- und Qualitätsmerkmal des Handwerks“ bewährt. Gerade in etlichen „zulassungsfreien Gewerken“ habe sich seit der Abschaffung der Meisterpflicht in diesen Berufen die Ausbildungssituation verschlechtert.

Novellierung überprüfen

14 Jahre nach der letzten Novellierung der Handwerksordnung sollte endlich eine ehrliche Evaluation dieser Novellierung stattfinden und die Wiedereinführung der Meisterpflicht als Mindestqualifikation für die Gründung und Führung eines Betriebes geprüft werden.

Eine weitere Voraussetzung zur Verbesserung der Nachwuchssituation sieht der Vizepräsident in der Verbesserung der Einkommenssituation. Nur mit fairen Löhnen habe das Handwerk eine Zukunft, denn auch Aus- und Weiterbildung müssten sich lohnen.

In den verschiedenen Wortmeldungen wurde deutlich, dass manche Forderungen von vielen Betriebsinhabern nicht gestemmt werden können.

Außerdem wurde davor gewarnt, die ohnehin schon erdrückende Bürokratisierung nicht noch weiter aufzublähen.

„Der Meisterbrief, so Bopp, ist die Spitzenqualifikation im Handwerk und das soll auch so bleiben“. Die erforderliche Hilfe von Bund und Land in dieser Frage sei zugesichert. Jetzt müsse auch noch die finanzielle Unterstützung für die angehenden Meister angegangen werden. „Die Meisterausbildung und Meisterprüfung muss genauso kostenfrei sein wie das Studium bis zum Examen“. Bopp ermunterte die jungen Berufskollegen zum Schritt in die Selbstständigkeit, die noch nie so attraktiv gewesen sei wie heute.

