Benachteiligte Kinder finanziell unterstützen

Main-Tauber-Kreis.Bereits im Vorjahr haben die „Supporters Vorbach-Tauber“ aus dem Gebiet um Niederstetten-Markelsheim eine Aktion ins Leben gerufen, die benachteiligten Kindern zu Gute kommen soll.

Man überlegte sich, wie man an Gelder kommen könnte oder wie man sonst helfen könnte. So kamendie Mitglieder auf die Idee, Beträge über ein Sommergrillfest zu sammeln; bei einer Weihnachtsfeier gab es eine Tombola mit diversen BvB- Preisen.

Geld für Spielplatz Oberstetten

Von den Erlösen sollen jetzt drei verschiedene Projekte in der Gegend gefördert werden. Zum einen ging ein Betrag an das Projekt Spielplatz in Oberstetten, hier wird der in die Jahre gekommene Spielplatz am Kindergarten komplett neu aufgebaut. Die „Supporters“ beteiligten sich hieran mit dem Betrag von 190 Euro.